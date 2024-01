Il nome di Griselda Blanco forse non è noto a tutti, ma se vi dicessimo che è la donna di cui tutti avevano paura, compreso Pablo Escobar? Non si poteva dunque, non dedicarle una serie tv, che porta proprio il suo nome: Griselda, produzione originale Netflix, racconta la vita di questa donna che, nel tentativo di affermarsi nel mondo del narcotraffico, anch’esso dominato dagli uomini, è diventata una figura centrale e temuta da tutti. Vi abbiamo incuriosito? Proseguite nella lettura!

Quando esce Griselda su Netflix?

La miniserie è disponibile su Netflix a partire da giovedì 25 gennaio 2024, con tutti gli episodi caricati in un’unica volta.

A che ora esce Griselda in Italia?

In Italia, la serie è disponibile dalle 09:00 di giovedì 25 gennaio.

Griselda serie tv, la trama

La serie è una drammatizzazione ispirata alla vita della scaltra e ambiziosa Griselda Blanco (Sofia Vergara), che ha creato uno dei cartelli della droga più potenti della storia. Nella Miami degli anni ’70 e ’80 Blanco riesce a tenere in pugno business e famiglia con un mix letale di insospettabile ferocia e fascino, guadagnandosi il soprannome di “Madrina”.

Griselda Netflix, il cast

Nei panni della protagonista c'è Sofia Vergara, nota al grande pubblico per essere stata Gloria in Modern Family. Vergara è anche produttrice esecutiva della serie, a cui stava lavorando da una decina d'anni.

Sofia Vergara è Griselda Blanco:

ha trascorso dieci anni come mente dietro il traffico di droga di suo marito Alberto (Alberto Ammann), a Medellín e New York. Quando fugge in Florida con i suoi tre figli, usa la sua esperienza per costruire una nuova vita per la sua famiglia, utilizzando una ferocia che non sempre le è utile.

Alberto Guerra è Dario Sepúlveda:

arriva a Miami come uno dei potenziali assassini di Griselda, ma alla fine ne diventa il protettore, tutore e marito. Anche lui, però, non può proteggere Griselda da se stessa.

Christian Tappan è Arturo Mesa:

era il contabile di Griselda e Alberto a Medellín. Griselda lo convince a svolgere un ruolo chiave nella sua nuova attività; raggiunge così viene a Miami per aiutarla a procurarsi la droga ed a stabilire importanti contatti.

Martín Rodríguez è Rivi Ayala:

incontra per la prima volta Griselda come luogotenente di uno dei suoi rivali. Successivamente, assistendo da vicino il suo lavoro, la ammira così tanto da trasformarsi nel suo prezioso braccio destro.

Juliana Aidén Martinez è June Hawkins:

è un’analista dell’Intelligence della polizia di Miami, che viene spesso messo da parte dalla sua squadra tutta maschile. Mamma single nonché una delle poche persone di lingua spagnola in servizio, é la prima ad intuire che alla base del nuovo cartello della droga di Miami ci sia una donna.

Vanessa Ferlito è Carmen Gutiérrez:

faceva parte del circolo di spaccio di Griselda a New York. Dopo essersi allontanata da quell’ambiente è diventata un’agente di viaggio pulita e sobria, pronta ad aiutare la sua amica quando ne ha più bisogno. L’ultima cosa che vuole è farsi risucchiare dalle nuove ambizioni di Griselda a Miami, ma resisterle è difficile.

Fredy Yate è Chuco Castro:

è uno sfortunato immigrato colombiano, che non vede un gran futuro per se stesso a Miami, finché non incontra Griselda e accetta un lavoro di una notte che dura parecchi anni.

Carolina Giraldo (a.k.a Karol G) è Carla:

è una cara amica di Griselda, proveniente anche lei da Medellín e che arriva a Miami insieme a molte altre prostitute per aiutare a contrabbandare droga. Nel corso della serie diventa una delle confidenti più fidate di Griselda.

Griselda Netflix, regista e sceneggiatori

Tutti gli episodi della miniserie sono diretti dal regista colombiano Andrés Baiz. I creatori della serie, invece, sono Doug Miro, Carlo Bernard (creatori anche di Narcos), Ingrid Escajeda ed Eric Newman.

Griselda serie tv, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della miniserie sono sei, ciascuno della durata tra i 50 minuti e l’ora. Netflix li rende tutti disponibili nella giornata di giovedì 25 gennaio 2024.

Griselda Netflix, il trailer

Griselda Netflix, dov’è stato girato?

La serie, sebbene abbia come ambientazione principale Miami, in realtà è stata girata a Los Angeles. Le riprese sono cominciate nel gennaio 2022 e sono durate circa sei mesi.

Griselda, la storia vera

La miniserie si ispira alla storia realmente accaduta di Griselda Blanco, una nota trafficante di droga colombiana soprannominata “Madrina” ed a cui sono stati imputati centinaia di omicidi, da lei commissionati tra gli anni Settanta ed Ottanta.

Cresciuta a Medellin, a vent’anni si trasferì negli Stati Uniti con il falsario Carlos Trujillo, da cui ebbe tre figli. Ucciso l’uomo, si risposò con Alberto Bravo, narcotrafficante con cui si spostò a New York. Quindi si trasferì, dove proseguì la sua attività di spaccio, grazie anche all’aiuto di Pablo Escobar, che conosceva fin da piccola, entrando nel cartello di Medellin. Il suo terzo marito fu Darìo Sepùlveda, da cui ebbe il suo quarto figlio, Michael Corleone, in segno di tributo al personaggio del film “Il padrino”. Nel frattempo, il suo impero criminale era cresciuto fino ad una somma stimata in due miliardi di dollari.

Quando la Polizia iniziò a braccarla, si trasferì in California con il figlio più piccolo, ma fu arrestata e riportata in Florida, dove passò vent’anni in carcere, durante cui i suoi primi tre figli furono uccisi dai suoi nemici. Una volta rilasciata fu rimpatriata in Colombia, dove fu uccisa il 3 settembre 2012, colpita da due proiettili sparati da due killer in motocicletta mentre stava uscendo da una macelleria.

Dove vedere la serie tv Griselda?

È possibile vedere Griselda solo su Netflix: è quindi necessario avere un abbonamento alla piattaforma. Ci si può abbonare all’abbonamento Base con pubblicità (5,49 euro al mese), Base (7,99 euro al mese), Standard (12,99 euro al mese) e Premium (17,99 euro al mese).