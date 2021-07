Green Pass, conferenza stampa di Draghi in diretta tv nel preserale

Il Premier Mario Draghi ha annunciato una conferenza stampa per le 19 di oggi, giovedì 22 luglio 2021. Per la precisione si tratta di “dichiarazioni” del Presidente del Consiglio, ormai attese viste le riunioni e il lavorìo per definire uso del Green Pass vaccinale e le limitazioni previste per chi non ha iniziato, o non ha completato, l’iter della vaccinazione.

La questione Green Pass è ormai da tempo al centro delle discussioni politiche ed economiche dentro e al di fuori del Governo: dopo le indiscrezioni fatte trapelare nei giorni scorsi – seguendo il modello che fu ampiamente adottato da Conte nel corso dei suoi mandati -, si attendono le regole definitive (?) per il rilascio della carta verde (dopo una sola dose, ad esempio, o dopo le due previste) e per capire per cosa sia obbligatorio richiederlo/esporlo. Annunciare un incontro alle 19.00 sembra comunque rischioso, visto che il ruolino di marcia del Governo prevede alle 16.00 la conferenza Stato-Regioni, quindi un punto della cabina di regia compsta dai capi delegazione delle forze di Maggioranza e alle 17.00 un nuovo Consiglio dei Ministri, da cui dovrebbe uscire la stesura definitiva del nuovo Decreto Legge.

Tutte da definire, sembra, le linee guida per l’uso del pass, che le Regioni vorrebbero limitare alle attività al momento bloccate, come gli eventi sportivi o i grandi concerti, senza estenderlo alle realtà più ‘quotidiane’ come i ristoranti e i bar: cosa si preveda però per le attività al chiuso ancora non è dato saperlo. Alla questione Green Pass si aggiungono poi la definizione dei nuovi parametri per le Zone (con una riduzione dell’impatto del numero dei contagiati a favore degli ospedalizzati) e l’estensione dello Stato d’Emergenza almeno fino alla fine dell’anno.

Attendiamo, dunque, le dichiarazioni del Premier Draghi, che catalizzeranno l’attenzione delle principali reti tv a partire dalle 19.00: su Rai 1 uno speciale Tg1 prende il posto della consueta puntata di Reazione a catena, così come immaginiamo una diretta del Tg4. Si attende una diretta anche del TgLa7, così come delle reti all news. E vediamo cosa porta di nuovo con sé questo 22 luglio 2021, quando ormai siamo in piena estate. Cambiare le regole in corsa è una specialità in cui restiamo campioni.