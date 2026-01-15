Grande Fratello Vip verso il ritorno: Ilary Blasi in pole, trattativa in corso

Il polverone che si è levato intorno al caso che qualcuno ha prontamente battezzato ‘Signorini Gate’ tiene banco da un mese a questa parte. Il conduttore ha deciso di autosospendersi da Mediaset dopo le accuse lanciate nei suoi confronti da Fabrizio Corona e Antonio Medugno, così da tutelarsi al meglio nella battaglia legale che sta portando avanti.

In molti erano convinti che la polemica sul caso Signorini avrebbe finito per travolgere anche il Grande Fratello Vip, sferrando la decisiva spallata a un programma in crisi di ascolti da almeno un paio di stagioni. E invece a quanto pare Mediaset ha deciso di puntare ancora sulla casa più spiata d’Italia e su uno dei volti più noti del GF: quello di Ilary Blasi.

GF Vip di nuovo in onda a marzo con Ilary Blasi in pole position

Proprio in questi giorni Fanpage.it ha anticipato la notizia della fumata bianca da parte di Cologno Monzese. Malgrado il terremoto legato al caso di Alfonso Signorini lo storico reality show tornerà regolarmente in onda a marzo su Canale 5. Al timone della nuova edizione del GF Vip potrebbe esserci Ilary Blasi, già padrona di casa del programma dal 2016 al 2018.

La trattativa per riportare la showgirl romana, informa sempre Fanpage, si troverebbe in una fase avanzata, sul punto di essere chiusa. In base alle indiscrezioni in possesso del giornale online questa potrebbe essere la settimana decisiva in cui Ilary Blasi potrebbe mettere la firma sul contratto che la lega alla prossima edizione del GF Vip.

Per la presentatrice sarebbe un ritorno in grande stile dopo la parentesi decisamente poco fortunata di The Couple. Ilary Blasi potrebbe rilanciarsi nel programma condotto con successo anni fa alla guida delle prime tre storiche edizioni della versione Vip del reality show per eccellenza. Ma potrebbero esserci anche altre novità oltre al possibile ritorno della conduttrice classe 1981 alla guida del GF.

Sempre Fanpage ha rivelato infatti che Selvaggia Lucarelli sarebbe in lizza per un posto di opinionista. Per la giornalista, stando alle indiscrezioni, ci sarebbe già stato un sondaggio da parte di Mediaset per il Grande Fratello Nip condotto da Simona Ventura. Ma da parte della diretta interessata sono arrivate più volte smentite a ogni trattativa in tal senso.

Tuttavia le voci che parlano di un possibile approdo a Mediaset della giudice di Ballando con le Stelle nelle vesti di opinionista al GF Vip continuano a circolare. Comunque sia, la decisione di confermare la partenza per marzo del più longevo reality della tv italiana rappresenta un chiaro segnale della volontà dell’azienda di non farsi condizionare dal polverone mediatico sorto dopo le due puntate di Falsissimo contro Alfonso Signorini.

Una mossa che pare rispondere a una strategia precisa: proteggere il format, salvaguardare il brand del GF. Il messaggio da lanciare appare evidente: mostrare che i conduttori passano, il Grande Fratello rimane.