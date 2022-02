Grande Fratello Vip 6, Nathaly Caldonazzo: “Ho trasceso di brutto. Ma si vedrà?!” (video)

Nelle ultime ore, gli appassionati del ‘Grande Fratello Vip 6‘ si sono interrogati, a lungo, sulla presunta frase grave pronunciata da Nathaly Caldonazzo dopo (o durante) l’ultima diretta del reality di Canale 5. Poche istanti fa, sono iniziati a circolare, sui social, alcuni video che confermerebbero i dubbi degli internauti.

Tv GF Vip 6, una concorrente a rischio squalifica? Jessica Selassié: “Cosa molto grave” (video)

La showgirl, in cucina con Lulù Selassié e Alessandro Basciano, si è lasciata andare ad inaspettate preoccupazioni:

Video di ieri pomeriggio.

Nathaly: "Ieri come ho sbroccato.. speriamo non si sentano le cose che ho detto..ho trasceso di brutto. Ma si vedrà?"

Video di ieri pomeriggio.

Nathaly: "Ieri come ho sbroccato.. speriamo non si sentano le cose che ho detto..ho trasceso di brutto. Ma si vedrà?"

Basciano ride e la rassicura: "No spero di no, ma tanto era tutto un BIP BIP BIP."#gfvip

Caldonazzo: “Ieri come ho sbroccato.. speriamo non si sentano le cose che ho detto… Non ci ho visto più… ho trasceso di brutto. Che dici… che caduta di stile. Ma si vedrà? Speriamo non si senta. Ci ho pensato oggi. Spero che non lo facciano vedere. Ti parte l’embolo ogni tanto anche a te?!”

Basciano: “No spero di no, ma tanto era tutto un Bip Bip Bip”

A poche ore dalla ricerca del filmato incriminato, è intervenuta anche Deianira Marzano che ha raccolto la segnalazione di una follower, convinta che queste gravi affermazioni riguardino il padre di Jessica, Lulù e Clarissa Selassié che, da qualche tempo, ha dei problemi con la legge.

Una cosa che non comprendo è che se ha detto 'truffatrice come tuo padre' cosa c'entra la frase di Miriana 'partito radicale politico'

Una cosa che non comprendo è che se ha detto 'truffatrice come tuo padre' cosa c'entra la frase di Miriana 'partito radicale politico'

Le cose che non sapremo mai perché devono far fuori Nathaly #arachides

Come riporta il portale Ilsussidiario.net, Jessica è orgoglioso del papà che definisce un uomo “dolce, generoso, gentile, che si toglie delle cose lui per aiutare chi ha bisogno”: