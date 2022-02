Grande Fratello Vip 6, una concorrente ha bestemmiato? La smentita in un video

Nelle scorse ore, il popolo di Twitter ha ipotizzato che una concorrente del ‘Grande Fratello Vip 6‘, in particolare Lulù Selassié avrebbe pronunciato una bestemmia. In realtà, ascoltando minuziosamente il video postato sui social, la principessa etiope non si è lasciata andare ad alcuna imprecazione che potrebbe aver offeso la morale cattolica.

Ecco il video della presunta bestemmia di Lulù #gfvip pic.twitter.com/p9ExYUGQni — Grace 👠👠 (@graziella725) February 26, 2022

Oddio, dove stanno queste spazzole? Mamma mia le fanno sparire ogni volta. Poxxa trxxa. Qui fanno sparire tutto queste.

I fan di Lucrezia, anche stavolta, possono fare sogni tranquilli!

La concorrente del reality di Canale 5, che, nelle scorse settimane, ha conquistato il lasciapassare per la finale di lunedì 14 marzo 2022, è già proiettata verso quello che potrà vivere assieme al fidanzato Manuel Bortuzzo che l’ha aspettata a braccia aperte. Il nuotatore, nelle ultime puntate, non è stato presente in studio per supportare la giovane compagna ma, dopo essersi negativizzato dal Covid, promette di non lasciare più la sua dolce metà come dichiarato, poche settimane fa, a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’:

Vogliamo stare insieme tutti i giorni. Non è facile trovare una casa e voglio farlo con lei. Quando uscirà starà qui da me o andrò io da lei, poi capiremo come sistemarci. L’importante è stare insieme.

Dopo la finale, però, tocca organizzare la prima vacanza di coppia, lontano da tutto e tutti come due fidanzati che promettono di non lasciarsi mai più… alla faccia dei malpensanti!

#GFvip

bestemmia gate di lulu:

solite allucinazioni da social

con la differenza che per un

my fucking god (che ha lo stesso identico senso) si è urlato alla squalifica per una settimana

per un "oddio", giustamente, se ne parla per 3 minuti e si va oltre — primadecidopoitelodico (@coglioni_i) February 26, 2022

