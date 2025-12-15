Grande Fratello Vip 2026: data d’inizio (quasi) fissata e primi nomi del cast

Il Grande Fratello Vip tornerà nel 2026 con Alfonso Signorini di nuovo alla conduzione: ecco quando dovrebbe partire la nuova edizione e quali nomi stanno circolando per il cast

Se l’edizione NIP di Simona Ventura non è mai decollata, con ascolti al di sotto della media storica di tutte le edizioni precedenti ma soprattutto al di sotto delle aspettative di Mediaset e di Pier Silvio Berlusconi, i dirigenti di Canale 5 puntano molto sull’edizione VIP del Grande Fratello in programmazione con l’anno nuovo ma non ancora ufficializzata.

Grande Fratello, edizione VIP in cantiere

Tutto però fa pensare che la fase organizzativa della prossima edizione del Grande Fratello Vip sia iniziata e la sensazione è che Mediaset voglia andare sul sicuro: ripartire con la versione “solo famosi” e rimettere Alfonso Signorini al centro del progetto. Sulla data, però, siamo ancora nel terreno delle indiscrezioni: le voci più insistenti parlano della prima serata del primo lunedì di marzo 2026, probabilmente lunedì 2 marzo, sulla base di alcune ricostruzioni di queste ultime ore.

Il ragionamento dietro lo slittamento, inizialmente si parlava della nuova edizione già a febbraio, è abbastanza lineare: far passare il periodo più affollato dell’inverno e, soprattutto, non incrociarsi con appuntamenti “pesanti” come le Olimpiadi e il Festival di Sanremo (che nel 2026 cade proprio alla fine di febbraio. Troppi gli eventi che rischiano di cannibalizzare l’audience generalista. In parallelo, si andrebbe anche a dare una chiusura pulita all’edizione NIP, così da presentare la versione Vip come “nuovo inizio” e non come una semplice prosecuzione di un programma mai completamente convincente.

Grande Fratello VIP, il cast

Sul cast, come sempre, la giostra dei rumor è già partita. L’orientamento che emerge è quello di puntare su un mix di volti riconoscibili, personaggi capaci di accendere discussioni e qualche ritorno “di peso” per riattivare curiosità e nostalgia.

In queste settimane, tra le ipotesi circolate, spuntano nomi già associati in passato al format o considerati papabili per il meccanismo della Casa: da Alba Parietti a Walter Zenga, passando per Aida Yespica, Loredana Lecciso e Jasmine Carrisi, senza dimenticare figure che farebbero inevitabilmente parlare, come quella di Mario Adinolfi, visto all’Isola, il cui approccio provocatorio sarebbe utile nella creazione di nuove dinamiche.

Nomi eccellenti e qualche sorpresa

Altri nomi interessanti potrebbero essere quelli di Rocco Siffredi, molto gettonato, della giornalista Anna La Rosa volto per molti anni di approfondimenti giornalistici del TG2 e vista nel 2017 a Ballando con le Stelle ma il nome più eclatante è senza dubbio quello di Federica Pellegrini.

Della fuoriclasse per la verità si parla da tempo. Ma tutto è legato alla sua recente maternità: le esigenze della piccola Matilde, che compirà un anno a gennaio, poco si sposerebbero con una presenza prolungata nella casa di Cinecittà. Quasi certamente ci saranno volti noti della scuderia di Maria De Filippi, provenienti da Uomini e Donne: si parla molto di Martina De Ioannon e di Gianmarco Steri. Ma il nome che il pubblico vorrebbe, ovviamente è quello di Gemma Galgani, volto storico del talk show dei sentimenti di Canale 5 da almeno 15 anni.