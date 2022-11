In arrivo questa sera una nuova puntata del Grande Fratello Vip 2022, per la precisione la numero 17. Alla conduzione, come sempre, Alfonso Signorini, con le due opinioniste di questa edizione, Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Spazio anche alla parte legata ai social network e ai commenti provenienti dal web grazie a Giulia Salemi, voce di Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok. Ecco, a seguire, tutte le informazioni e anticipazioni relative alla puntata di questa sera in onda alle 21.45 sull’ammiraglia Mediaset.

Grande Fratello Vip 2022, anticipazioni puntata 14 novembre: la situazione nella Casa dopo i casi di Covid

Alcuni concorrenti, ovvero Patrizia Rossetti, Luca Onestini, Attilio Romita e Charlie Gnocchi sono risultati positivi al Covid e quindi hanno lasciato per ora il reality show (qui il post sulle loro condizioni). In scaletta una sorpresa per Edoardo Donnamaria che rivedrà l’amico Paolo Ciavarro con il quale ha condiviso l’avventura di Forum. Prevista anche una sorpresa per Edoardo Tavassi: arriva la sorella Guendalina, con quest’ultima che lo difenderà dagli attacchi di Antonella Fiordelisi.

Grande Fratello Vip, puntata 14 novembre 2022: concorrenti

Sono al momento dentro la casa del Grande Fratello Vip Alberto De Pisis, Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese, Attilio Romita, Chiarlie Gnocchi, Daniele Dal Moro, Edoardo Tavassi, Edoardo Donnamaria, George Ciupilan, Giaele De Donà, Luca Salatino, Luca Onestini, Luciano Punzo, Micol Incorvaia, Nikita Pelizon, Oriana Marzoli, Patrizia Rossetti, Sarah Altobello, Wilma Goich. Gli eliminati ad ora sono Amaurys Perez, Carolina Marconi, Cristina Quaranta, Elenoire Ferruzzi, Gegia, Giovanni Ciacci. Ad essersi ritirati sono invece Marco Bellavia e Sara Mancuso, mentre Ginevra Lamborghini è stata espulsa.

Grande Fratello Vip, puntata 14 novembre 2022: dove seguirlo

Come sempre il Grande Fratello Vip 2022 si potrà seguire in diretta su Canale 5 a partire dalle 21:45 circa oppure in diretta streaming sul sito Mediaset Infinity. TvBlog seguirà e commenterà in diretta tutta la puntata con il consueto live.