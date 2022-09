Soraia Ceruti, la fidanzata di Luca Salatino, ha avuto un confronto con Elenoire Ferruzzi durante la terza puntata del Grande Fratello Vip 2022, in onda stasera su Canale 5.

Nei giorni scorsi, Elenoire e Luca hanno pesantemente discusso, con la showgirl e cantante transgender che ha accusato l’ex tronista di Uomini e Donne di aver provato un sentimento nei suoi riguardi e di essersi successivamente tirato indietro.

Soraya, sostanzialmente, ha accusato Elenoire di aver visto, in Luca, un sentimento che non è mai esistito:

“Ho seguito la tua storia e ne sono rimasta commossa. Sei una donna che ha affrontato tante, ci vuole forza per vivere la tua vita. Però ci sono rimasta male per come mi hai un po’ offesa. Quando hai attaccato Luca, hai detto che volevi farlo uscire. Ti sei fatta una specie di film”.

Elenoire, invece, si è giustificata con la classica storia dei sentimenti che, all’interno della Casa, vengono amplificati:

“Non ho mai offeso altre donne in vita mia. Tutti i sentimenti nella Casa sono esaltati all’ennesima potenza. Qui dentro cambia tutto. Ciò non toglie che, nonostante Luca sia fidanzato con te, io, per lui, provi dei sentimenti. La mia situazione è ben altra cosa, è imparagonabile. Bisogna essere nei miei panni”.

Grande Fratello Vip 2022: Sonia Bruganelli contro Sara Manfuso

Soraya, però, ha avuto qualcosa da dire anche nei confronti di Sara Manfuso, accusandola di aver incoraggiato Elenoire nel suo rapporto con Luca e di essere stata poco leale con lei. Soraya ha anche accusato Sara di parlare alle spalle praticamente di tutti.

Anche Sonia Bruganelli è stata particolarmente critica nei suoi riguardi:

“Siccome ti reputi una persona intelligente, non capisco perché la tua intelligenza non ti abbia fatto pensare che una persona pulita come Luca avesse trovato un’amica in Elenoire, senza averla mai vista in quel modo. Una persona amica deve essere sincera e gliel’avrebbe dovuto dire, invece di alimentare una storia che non è mai esistita. Tu, che sei una persona che è entrata nella Casa prima con il tuo cervello e poi con le tue tette, avresti dovuto dirglielo e non l’hai fatto”.

La replica di Sara Manfuso:

“La loro complicità era sotto gli occhi di tutti. Mi sono limitata a sottolineare questa cosa. Questo non significa alimentare zizzanie”.