Nuovo appuntamento questa sera, 24 ottobre, con il Grande Fratello Vip 2022. Il primo argomento trattato è stato quello dello scontro tra Amaurys Perez e Charlie Gnocchi, avvenuto qualche giorno fa all’interno della casa. E sono state mandate in onda, per la prima volta, le immagini del litigio, non apparso nemmeno durante la diretta del reality show.

Lo scontro ha visto il nuotatore urlare contro Gnocchi definendolo “tuttologo di sto ca**o” durante una discussione su Marco Bellavia. I toni si sono accesi e hanno portato gli altri concorrenti a intervenire per placare i toni e la discussione nata. Successivamente, Amaurys Perez si è sentito in colpa per lo scontro acceso avvenuto precedentemente (“Ho fallito”).

Signorini, dopo la clip ha commentato così:

“Riprovevole per i modi, toni, parolacce… Siete stati due grandi ad abbracciarvi e chiedervi scusa a vicenda. Non credo sia stato fatto per ragioni di telecamera o spettacolo. C’erano due uomini che hanno capito di aver sbagliato. La realtà vince anche sul cattivo esempio… Questa litigata, però, vera ed esplosa da un malessere pregresso tra voi due, la dice lunga su quanto sia difficile convivere nella casa del Grande Fratello”

Amaurys Perez prende la parola e ammette di aver promesso che non si sarebbe mai arrabbiato all’interno della casa. Il conduttore lo ‘consola’, sottolineando che può succedere. E l’allenatore di pallanuoto aggiunge:

“Mi sono sentito una m*rda una volta, due volte… Va bene… Ma visto che appartengo a sette Onlus…”

Charlie Gnocchi smorza i toni e parla delle tante cose in comune con l’altro concorrente all’interno del programma:

“Ci siamo abbracciati e abbiamo parlato per ore della nostra famiglia. Si era creato un muro, dicevo che era giusto prendersi della me**a più volte e stare zitti perché Marco Bellavia aveva visto degli atteggiamenti da parte nostra che non ricordavamo… Secondo me, tutti noi avevamo tutti preso coscienza che si avesse tutti sbagliato. Era meglio accettare le parole di Marco e fare i fatti, senza dire “Io sì”, “Io no”. Ho solo dato un avvertimento… I ragionamenti vengono, tutti noi diciamo cose ma ne caso di Marco abbiamo toppato già due volte”

Wilma Goich ha avuto “una paura tremenda” ed è rimasta inchiodata sulla sedia.

“Ad Amaurys Perez non si possono toccare la famiglia e lo sport. Charlie aveva avuto da ridire che si allenava e non partecipava alla vita di casa. C’era un nervo scoperto che ha trovato Perez particolarmente sensibile…” ha evidenziato Attilio Romita, da osservatore esterno.

Antonella Fiordelisi ha anche sottolineato la poca partecipazione degli altri concorrenti durante liti o situazioni. E tra i nomi fa quello di George Ciupilan che ammette di preferire fare un passo indietro.

E tutto è finito con la pace all’interno della casa.