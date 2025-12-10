Grande Fratello verso la finale: gli eliminati dell’ultima puntata e i nomi dei finalisti

Nella scorsa puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 8 dicembre, sono stati eliminati cinque concorrenti. Durante la semifinale, sono stati anche nominati i finalisti che si contenderanno la vittoria nel gran finale, in programma per lunedì 15 dicembre.

Gli eliminati nella puntata dell’8 dicembre

Lo scorso appuntamento del Grande Fratello ha visto l’eliminazione di diversi concorrenti. Nella prima nomination si sono infatti sfidati al televoto Simone, Domenico, Rasha e Francesca e alla fine a dire addio al programma è stato Simone, il primo eliminato. Poi è stato il turno di Francesca.

Nel corso della serata, Simona Ventura ha inoltre aperto un nuovo televoto flash tra tre concorrenti e ad avere la peggio sono state Benedetta e Donatella. I telespettatori sono infine stati chiamati a votare un’altra volta per decretare un nuovo finalista e un altro eliminato, cioè Rasha Younes che ha perso contro Grazia Kendi ed è stata eliminata.

I finalisti e le nomination

Oltre ai tanti eliminati, nella puntata di ieri 8 dicembre sono stati nominati vari finalisti, soprattutto grazie ai televoti flash aperti nel corso del reality. Sono stati quindi scelti i nomi dei concorrenti che si contenderanno la finale di lunedì 15 dicembre. Dopo Giulia Soponariu e Jonas Pepe, a contendersi la vittoria di questa edizione del programma saranno Anita Mazzotta e Grazia Kendi.

Domenico D’Alterio e Omer Elomari sono invece finiti in nomination e, solamente uno tra di loro, potrà accedere alla finale, specialmente in base al voto che verrà dato dal pubblico.

C’è da dire inoltre che durante la scorsa puntata del Grande Fratello ci sono stati parecchi colpi di scena. Oltre a televoti flash ed eliminazioni, Rasha e Omar hanno anche avuto modo di confrontarsi dopo la separazione in settimana. Una conoscenza che si è ufficialmente concluso prima dell’eliminazione della concorrente. Giulia e Jonas hanno inoltre rinunciato all’aggiunta di 40.000 euro al montepremi finale al posto della possibilità di essere finalisti. Francesca ha invece ricevuto una bellissima sorpresa da parte della figlia Ilaria, mentre Benedetta e Domenico si sono confrontati sul loro legame una volta spente le telecamere. Ad abbandonare la Casa più spiata d’Italia è infine stata Dolce Dona, che alla fine è entrata nel programma del Grande Fratello del Kosovo.

Cresce intanto l’attesa per l’ultima puntata di questa edizione del Grande Fratello, in programma per lunedì 15 dicembre e durante la quale sarà finalmente decretato il vincitore. Il montepremi ufficiale ammonta a 100.000 euro in gettoni d’oro.