Grande Fratello, verso la finale: televoto aperto, Anita già in superfinale e favorita

Il Grande Fratello è entrato nella sua settimana decisiva in vista della finale annunciata per giovedì prossimo, 18 dicembre. La semifinale di ieri ha decretato alcune sentenze definitive concretizzando anche un paio di colpi di scena.

Grande Fratello, eliminazione decisiva

Il primo snodo della serata è stata l’eliminazione di Domenico D’Alterio, sconfitto al televoto da Omer Elomari. Un’uscita a un passo dal traguardo che ha lasciato il segno anche per le parole pronunciate dal concorrente prima di abbandonare la Casa, tra amarezza e gratitudine per un’esperienza definita “la più bella della sua vita”. Ma con il rammarico di avere perso una grandissima opportunità a pochi metri dal traguardo finale.

Anita Mazzotta superfinalista e già sul podio

Il momento centrale della serata è stato però l’annuncio della superfinalista. Attraverso una votazione interna, che ha visto ogni inquilino chiamato a votare per uno dei suoi avversari e con il divieto di votare sé stessi, i concorrenti hanno decretato Anita Mazzotta come prima certezza sul podio della finale. Una scelta maturata dopo una serie di sostegni incrociati e diventata definitiva grazie al voto decisivo di Omer Elomari con il quale la 26enne trevigiana intrattiene ormai da qualche settimana un rapporto sentimentale intenso, ma ricco anche di alti e bassi.

Il ruolo di Anita

Anita è stata una delle protagoniste della serata anche fuori dalla casa, tra giudizi social e critiche non sempre positive: su tutte quelle dell’opinionista della trasmissione, Sonia Bruganelli, che l’aveva definita ‘un comodino’.

Tuttavia proprio Anita sembra essere una delle preferite dal grande pubblico anche per via della vicenda personale molto triste che l’ha colta durante la trasmissione, con la morte della madre, malata da tempo.

Per Anita l’accesso alla superfinal è un vantaggio enorme: significa accesso diretto al televoto finale senza passare dai primi duelli, oltre a una consacrazione simbolica che la colloca già tra i volti centrali di questa edizione.

Il primo duello della finale: Jonas contro Omer

Di fatto la finale è già cominciata. Al termine della trasmissione infatti è stato aperto il primo televoto della fase conclusiva. Il meccanismo, affidato al gioco delle sfere, ha portato Jonas Pepe a pescare quella dorata e a scegliere il proprio sfidante: la sua decisione è ricaduta su Omer Elomari ravvivando una rivalità che nelle ultime settimane è stata estremamente vivace. I due sono ora protagonisti del primo duello verso la vittoria in un vero e proprio testa a testa: a decidere sarà il pubblico. Chi vince raggiunge Anita in finale e chi perde uscirà dalla casa proprio sul più bello.

Grande Fratello, finale alle porte

Con il televoto aperto e la superfinalista già designata, il Grande Fratello entra nella sua settimana più calda. Le dinamiche costruite nel corso dei mesi arrivano ora al punto di sintesi, mentre il pubblico è chiamato a scegliere chi merita di restare fino alla fine. Giovedì 18 dicembre, alle 21.25 andrà in scena l’ultimo atto con i bookmaker che dopo ieri sera vedono Anita ancora più favorita con una quota in notevole ribasso.