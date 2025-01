Grande Fratello stasera, puntata 30 gennaio 2025: anticipazioni

Questa sera, giovedì 30 gennaio 2025, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata della diciottesima edizione del Grande Fratello, il reality condotto da Alfonso Signorini, con Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi nel ruolo di opinioniste e di Rebecca Staffelli, addetta alla postazione social.

Scopriamo, qui di seguito, cosa accadrà in questa 27esima puntata.

Grande Fratello, 27esima puntata 30 gennaio 2025: anticipazioni

Nella puntata di questa sera, ci sarà una nuova eliminazione. Un concorrente tra Amanda, Bernardo, Chiara, Eva, Helena e Ilaria dovrà abbandonare il gioco.

Nel corso di questa ventisettesima puntata, si parlerà anche del recentissimo ingresso nella Casa di Maria Teresa, Federico e Mattia. Quest’ultimo, in particolare, si è fatto notare per la sua propensione ad intrattenere i coinquilini con canti e balli.

Dopo le tensioni degli ultimi giorni, inoltre, questa sera Helena e Zeudi avranno modo di confrontarsi.

I due protagonisti delle sorprese, infine, saranno Eva e Bernardo. La prima potrà riabbracciare la moglie Imma e i nipoti mentre il secondo incontrerà la sua compagna di vita, Tiziana.

Grande Fratello 2024-2025, cast e concorrenti: chi sono?

I concorrenti attualmente presenti nella Casa del Grande Fratello sono Alfonso D’Apice, imprenditore ed ex concorrente Temptation Island, Amanda Lecciso, imprenditrice e sorella di Loredana Lecciso, Bernardo Cherubini, organizzatore di eventi e fratello di Jovanotti, Chiara Cainelli, influencer e modella, Emanuele Fiori, fisioterapista, Eva Grimaldi, attrice, Federico Chimirri, chef e dj, Helena Prestes, modella, Iago García, attore, Ilaria Galassi, ex ragazza di Non è la Rai, Pamela Petrarolo, ex ragazza di Non è la Rai, Javier Martínez, pallavolista, Jessica Morlacchi, cantante e musicista, Lorenzo Spolverato, modello, Luca “Giglio” Giglioli, parrucchiere, Maria Teresa Ruta, conduttrice, Mariavittoria Minghetti, medico estetico, Mattia Fumagalli, istruttore di sci, Maxime Mbanda, rugbista, Shaila Gatta, ballerina e showgirl, Stefania Orlando, conduttrice, Tommaso Franchi, idraulico, e Zeudi Di Palma, modella.

Grande Fratello, dove vederlo

La 27esima puntata del Grande Fratello 2024-2025 andrà in onda in diretta a partire dalle ore 21:35 su Canale 5. La puntata sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinity.