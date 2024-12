Grande Fratello stasera, puntata 30 dicembre 2024: anticipazioni

Questa sera, lunedì 30 dicembre 2024, su Canale 5, andrà in onda la ventesima puntata della diciottesima edizione del Grande Fratello, il reality condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione di Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, nel ruolo di opinioniste, e di Rebecca Staffelli, alla postazione social.

Scopriamo, di seguito, cosa accadrà nella puntata di stasera.

Grande Fratello, ventesima puntata 30 dicembre 2024: anticipazioni

Questa sera uno tra Bernardo, Emanuele, le Monsè e Zeudi dovrà abbandonare definitivamente il gioco.

Nel corso della puntata, inoltre, verrà affrontato il ricordo di Alfonso che, la notte di Capodanno di 14 anni fa, perse il padre. Alfonso riceverà una sorpresa da parte di sua madre.

Si parlerà anche delle tensioni tra gli inquilini, con due concorrenti in particolare finiti sotto accusa: Amanda, accusata di mostrarsi indifferente alle dinamiche per non dover prendere una posizione, e Javier, giudicato da Lorenzo come finto buonista e corteggiatore seriale incapace di andare a segno.

L’atmosfera dell’imminente Capodanno, infine, culminerà in due spettacoli che vedranno protagoniste Carmen Russo e Rebecca Staffelli, impegnate in due coreografie insieme ai ragazzi della Casa.

Grande Fratello 2024-2025, cast e concorrenti: chi sono?

I concorrenti attualmente presenti nella Casa del Grande Fratello sono Alfonso D’Apice, imprenditore ed ex concorrente Temptation Island, Amanda Lecciso, imprenditrice e sorella di Loredana Lecciso, Bernardo Cherubini, organizzatore di eventi e fratello di Jovanotti, Chiara Cainelli, influencer e modella, Emanuele Fiori, fisioterapista, Eva Grimaldi, attrice, Helena Prestes, modella, Ilaria Galassi, ex ragazza di Non è la Rai, Pamela Petrarolo, ex ragazza di Non è la Rai, Javier Martínez, pallavolista, Jessica Morlacchi, cantante e musicista, Lorenzo Spolverato, modello, Luca Calvani, attore, Luca “Giglio” Giglioli, parrucchiere, le Monsè (Maria Monsè e la figlia Perla Maria Paravia), Mariavittoria Minghetti, medico estetico, Maxime Mbanda, rugbista, Shaila Gatta, ballerina e showgirl, Stefania Orlando, conduttrice, Tommaso Franchi, idraulico, e Zeudi Di Palma, modella.

Grande Fratello, dove vederlo

La ventesima puntata del Grande Fratello andrà in onda in diretta a partire dalle ore 21:35 su Canale 5. La puntata sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinity