Lunedì 16 dicembre 2024 è andata in onda la 18esima puntata del Grande Fratello ma sembrava la 32esima, possiamo dirlo a cuor leggero. Ad essere eliminato è stato Stefano, il tentatore di Temptation Island che aveva messo in crisi (e fatto ‘scoppiare’) la storia tra Federica e Alfonso. Tre nuovi ingressi (Stefania Orlando, Eva Grimaldi e Maxime Mbanda). A finire in nomination per la puntata di lunedì 23 dicembre sono Emanuele, Bernardo, Helena, Javier, Zeudi, Lorenzo e Tommaso. Ovviamente è stato fatto credere che si tratti di una eliminazione ma ormai hanno capito anche i pouf all’interno della casa che si deciderà il preferito (in questo caso saranno 2). Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo durante questa consueta diretta di quattro ore. QUATTRO.

Dopo i saluti di rito c’è stata la frase di Signorini “Non dimentichiamo che il Grande Fratello è un gioco e noi ci divertiamo a giocare” come se fino ad oggi gli spettatori pensassero di assistere a Squid Game. Ha salutato anche Yulia e Federica, uscite la settimana scorsa per motivi diversi. “Magari dopo parliamo un po’” ha detto a loro il conduttore a inizio puntata. E il suono era lo stesso di quando incontriamo qualcuno per strada e gli diciamo “Ohi, magari se riusciamo vediamoci prima di Natale per gli auguri, eh!“. Torni a casa e in 5 minuti hai cancellato tutto quanto.

Il confronto Jessica, Helena e Luca

Jessica Morlacchi è stata chiamata in Super Led insieme a Luca e Helena per parlare del rapporto incrinato con Luca Calvani. Appena entrata nella stanza, la Morlacchi ha iniziato ad assumere una rassicurante espressione che sembrava l’incrocio tra Maleficent ed Eva Bonelli di Vivere. Dopo una clip che riassumeva indicativamente il numero di “imbecille” che la Morlacchi aveva pronunciato negli ultimi giorni, Calvani cerca di spiegare che ha sempre cercato di spiegare alla coinquilina che è felicemente fidanzato con un uomo del quale è innamorato ma lei non ha preso bene il suo avvicinamento con Helena (e tra lei e la Morlacchi i rapporti sono tesissimi). Nonostante ciò, ha replicato con una quindicina di parole in tutto, scandite come stesse spiegando come suddividere in sillabe le parole. Le due frasi più lunghe pronunciate sono state “Non è successo niente” e “Preferisco l’eleganza del silenzio” pronunciate con una tale leggiadra serenità da poter provocare onde sussultorie percepite anche in Papuasia.

Ecco cosa ha detto la madre di Shaila all’orecchio della figlia

Cosa ha sussurrato Luisa all’orecchio di sua figlia? Sembra un’anticipazione de “Il paradiso delle Signore” o di “Endless Love” se ci fosse un Kemal o una Nihan al posto di Luisa. Invece era il reale interrogativo che ha aperto il secondo argomento della serata. “Abbiamo trascritto parola per parola quello che ha detto“. Ed è subito nostalgia della macchina della verità dell’Alabama nel periodo d’oro di Barbara D’Urso.

La settimana scorsa, per chi avesse avuto di meglio da fare, Shaila era stata al centro di una sorpresa. A settimane dal suo ingresso, ha potuto incontrare la madre Luisa che, dopo un saluto iniziale, le ha dolcemente detto: “Se tu ti vedessi ti vergogneresti“. E da lì è partita una serie di accuse sul comportamento della figlia che non riconosce più all’interno del programma e su Lorenzo definito “giocatore accanito” e “brutta persona”. E si è anche sentito cosa ha detto, velocemente, alla figlia, prima di andarsene. Come è stato possibile scoprirlo? Indossavano entrambe il microfono…

“É gay!” le ha detto prima di uscire dalla casa. E mentre Shaila la fissava con aria interdetta ricordando tutti i lim0ni che si era fatta con lui nelle settimane precedenti, la donna ha pure infierito: “Lo dicono tutti! Pure Tommy!“. Che non si è ancora capito adesso chi sia. Il concorrente Tommaso aveva la chiara espressione del “ma che cazz0 sta a di’“. E quindi è nato l’interrogativo di chi fosse questo fantomatico “Tommy”. Il barbiere sotto casa? Il panettiere all’angolo? Il cugino della sorella della zia? Tommaso Zorzi? Tommaso D’Acquino? Er Piotta (che si chiama Tommaso Zanello)?

“A noi che tu sia gay o non gay non ce ne frega niente” ha precisato Signorini continuando a parlare proprio di quello a cui non importerebbe niente a nessuno. E della quale cosa ne hanno però discusso per una ventina di minuti circa.

Lorenzo, con l’aria serenissima del gatto nella gabbietta davanti alla scritta “Da Margot la C@stratrice“, ha detto di essere perplesso per quanto ascoltato e, per perorare la causa della sua preferenza, ha risposto con “A me piace la donna“. Intanto è arrivato il padre del ragazzo per fargli una sorpresa e mentre l’argomento sembrava chiuso, si è seduto sul divano accanto al figlio iniziando con: “Per me non è assolutamente gay e anche se lo fosse non fa del male a nessuno, l’importante è che sia felice lui“. Dallo studio applausi a scena aperta ed entusiasmo contagioso che mi ha ricordato un momento esatto:

Non gli ha chiesto quanto gli piacesse da 0 a 10 “YMCA” dei Village People né quale Spice Girls preferisse, bensì ha invitato il figlio ad usare il cuore e la testa, sia nel percorso del programma sia nei confronti di Shaila che ascolta annuendo.

Il caso Emanuele e Zeudi

Si è affrontato anche il caso del solletico di Emanuele non gradito. Il concorrente, di mattina, si è infilato nel letto dove c’era anche Zeudi e ha iniziato a scherzare facendole un solletico che nessuno gli aveva chiesto e che lei non ha gradito proprio per un cazz*.

Dopo il preambolo iniziale nel quale Signorini ha sottolineato che erano chiare a tutte le intenzioni “bonarie” e non aggressive e che non avesse nessun pensiero di molestia, Zeudi ha ribadito di essersi sentita violata. E il conduttore ha fatto il discorso/ramanzina al concorrente prima delle puntuali scuse:

“La sensibilità de singolo va rispettata senza se e senza ma. Non possiamo mai sapere dall’altra parte come una persona possa reagire. Che ne sappiamo noi se lei esagera, se ha problemi che non vuole esternare… Il fatto che tu non te ne sia accorto subito è quello che ha dato più fastidio”

Emanuele, dopo essersi scusato, ha evidenziato che “l’unico motivo per cui mi sono preso la libertà del solletico è perché si è creato un bel rapporto, le facevo massaggi… Non potevo pensare…” ma è stato stoppato proprio perché stava cercando di giustificare quell’azione non gradita.

Ma poi, diciamocelo. Non so voi ma io, al mattino, appena sveglio, ho la serenità della bambina dell’Esorcista. Per scendere dal letto mi trascino quasi a colpi di reni. La sola idea di qualcuno/a che si infili sotto le coperte e inizi a farmi il solletico potrebbe davvero mandarmi al Creatore. Perché nemmeno se sei Henry Cavill o Zendaya (scegliete voi, a preferenza), sei una presenza gradita e soprattutto in quella modalità. Il solletico. Una delle idee più astruse del mondo che giustificherei persino come causa per richiesta di separazione. Immaginate che a farlo sia pure una persona che ti ritrovi per casa e che nemmeno hai scelto tu.

Tre nuovi ingressi al Grande Fratello

Come già strombazzato da giorni, tre nuovi concorrenti sono entrati al Grande Fratello nella puntata di lunedì 16 dicembre. Due di loro hanno già partecipato al programma. Stefania Orlando ha giurato di essere pronta ad essere diretta come già stata in passato mentre la Grimaldi vuole tornare in casa “come una lupa”. Peccato che dopo nemmeno dieci minuti abbia già chiesto: “Posso salutare Imma?”. Scommesse aperte sulla sorpresa di Imma Battaglia nella casa del Grande Fratello entro febbraio.

Il terzo volto è Maxime Mbanda, un rugbista, terza linea del Colorno. Signorini non si ricordava il nome (“Max… Max vattelapesca”) ed è stato presentato come “cavaliere della Repubblica” (vero) poiché si battuto in prima linea contro il Covid. Padre di due figli è single da 6 mesi.

E giusto per non associare rugbista/fisico, subito bagno in piscina senza camicia. Alè.

Varie ed eventuali della 18esima puntata del Grande Fratello 2024

Nelle quattro ore di diretta sono successo anche altre cose. Memorabili? No. Ma eccone qualcuna.

Prima settimana di Giglio senza Yulia. “Ogni giorno, a parte la mia forza, c’è anche la sua” ha commentato lui, nemmeno stesse cercando un contatto sovrannaturale attraverso Oda Mae Brown di Ghost . Gli annunciano una sorpresa, lui è convinto si tratti della ex concorrente e invece arriva il padre che, tra le varie cose, prende pure sul filosofico l’abbandono di Yulia nel programma, smontando il dramma: “Non tutto il male vien per nuocere, così potete capire se vi amate veramente“. Come a dire, “Metti che durate quanto un gatto in tangenziale, almeno adesso lo puoi capire. DA SOLO.”.

Primo show di Natale diretto da Enzo Paolo Turchi. Le coreografie del film scelto per questo appuntamento? Penserete "La vita è meravigliosa"? "Sister Act"? "White Christmas?" No, Moulin Rouge. Dove, oltre all'amore impossibile tra i due protagonisti, ce n'è pure un terzo: la tisi. E buon Natale.

Viene data la parola a Federica, in studio, per un commento sul suo ex fidanzato ancora nella casa. Il commento: “Spero che faccia quello che si sente di fare“. Non viene più data la parola a Federica fino alla fine della puntata giusto per mandarla ad abbracciare Stefano che è stato eliminato. E Alfonso, zitto zitto, in stile “Dieci piccoli indiani”, li ha “fatti fuori” tutti e due dal programma e ora si vive l’avventura in santa pace.

Helena continua a scaz*are con la chiunque all'interno della casa. Ha messo in crisi il rapporto tra Luca e Jessica, tra Shaila e Lorenzo e tra Javier e Chiara. Riuscirebbe a far litigare pure due budini in frigorifero ma, nel frattempo, si è avvicinata a Zeudi, la nuova concorrente.

Sempre Zeudi, nella questione di sto maledetto solletico, ha sottolineato come non si sia sentita compresa dagli uomini della casa. E guarda un po’, durante la nomination, molti di loro si sono improvvisamente trasformati nei “ giustizieri della notte ” e hanno nominato Emanuele.

Dopo l'eliminazione, Stefano è entrato in studio intorno all'1.30 e si abbracciato con Federica. La coppia si è riformata e ha dimostrato come il tentativo di fare una "copia" della situazione della scorsa edizione (Mirko, Perla e Greta) sia stata una pessima idea. Non ha funzionato manco per 5 minuti.