Questa sera, lunedì 4 novembre 2024, su Canale 5, andrà in onda l’undicesima puntata della diciottesima edizione del Grande Fratello, reality show condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione di Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, nel ruolo di opinioniste, e di Rebecca Staffelli, che raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Grande Fratello, undicesima puntata 4 novembre 2024: anticipazioni

Questa sera scopriremo l’esito del televoto che decreterà chi tra Amanda, Clayton, Iago e Mariavittoria dovrà abbandonare il gioco.

Dopo l’ingresso di Federica Petagna, è pronto a varcare la Porta Rossa anche il suo ex fidanzato Alfonso D’Apice, entrambi ex partecipanti dell’ultima edizione di Temptation Island. Come reagiranno la ragazza e gli altri concorrenti?

Prosegue la contaminazione tra Grande Fratello e Gran Hermano, con Tommaso che volerà in Spagna da Maica, proprio ora che la sua storia con Mariavittoria sembrava essere decollata. E proprio Mariavittoria, dopo le recenti tensioni, avrà un confronto con Shaila.

Ospite della puntata di stasera, Diletta Leotta.

Shaila, infine, incontrerà il padre Cosimo.

Grande Fratello 2024-2025, cast e concorrenti: chi sono?

I concorrenti attualmente presenti nella Casa del Grande Fratello sono Amanda Lecciso, imprenditrice e sorella di Loredana Lecciso, Clayton Norcross, attore, le Non è la Rai (Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo), Enzo Paolo Turchi, ballerino e coreografo, Federica Petagna, estetista ed ex partecipante Temptation Island, Helena Prestes, modella, Iago García, attore, Javier Martínez, pallavolista, Jessica Morlacchi, cantante e musicista, Lorenzo Spolverato, modello, Luca Calvani, attore, Luca “Giglio” Giglioli, parrucchiere, Mariavittoria Minghetti, medico estetico, Shaila Gatta, ballerina e showgirl, Tommaso Franchi, idraulico, e Yulia Naomi Bruschi, organizzatrice di eventi.

Grande Fratello, undicesima puntata 4 novembre 2024: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire il Grande Fratello in diretta dalle ore 21:35 su Canale 5. La puntata sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata in tempo reale, con il nostro consueto liveblogging, sempre a partire dalle ore 21:35.