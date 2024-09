Questa sera, lunedì 30 settembre 2024, su Canale 5, andrà in onda la quinta puntata della diciottesima edizione del Grande Fratello, reality show condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione di Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, nel ruolo di opinioniste, e di Rebecca Staffelli, che raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Grande Fratello, quinta puntata 30 settembre 2024: anticipazioni

Questa sera scopriremo l’esito del televoto che decreterà il primo vero candidato all’eliminazione. Al televoto, troviamo Amanda, Iago, Helena e Shaila.

Durante la puntata, si parlerà della vicinanza tra Giglio e Yulia che ha provocato una forte reazione da parte di Jessica. La cantante ha dato sfogo alla sua gelosia nonostante Giglio le abbia sempre detto che tra loro c’è solo un’amicizia.

Shaila, invece, sarà la protagonista della sorpresa di stasera: durante la puntata, l’ex velina potrà incontrare la mamma Luisa.

Helena, infine, sempre più coinvolta da Lorenzo, avrà l’occasione di parlare del suo passato difficile in famiglia, trascorso nelle favelas brasiliane.

Grande Fratello 2024-2025, cast e concorrenti: chi sono?

I concorrenti attualmente presenti nella Casa del Grande Fratello sono Amanda Lecciso, imprenditrice e sorella di Loredana Lecciso, Clarissa Burt, attrice (attualmente non in casa), Clayton Norcross, attore, le Non è la Rai (Eleonora Cecere, Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo), Enzo Paolo Turchi, ballerino e coreografo, Helena Prestes, modella, Iago García, attore, Ilaria “Ila” Clemente, cyber risk specialist, Javier Martínez, pallavolista, Jessica Morlacchi, cantante e musicista, Lorenzo Spolverato, modello, Luca Calvani, attore, Luca “Giglio” Giglioli, parrucchiere, Mariavittoria Minghetti, medico estetico, Michael Castorino, animatore turistico, Shaila Gatta, ballerina e showgirl, Tommaso Franchi, idraulico, e Yulia Naomi Bruschi, organizzatrice di eventi.

Grande Fratello, quinta puntata 30 settembre 2024: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire il Grande Fratello in diretta dalle ore 21:35 su Canale 5. La puntata sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata in tempo reale, con il nostro consueto liveblogging, sempre a partire dalle ore 21:35.