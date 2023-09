La quarta puntata del Grande Fratello 2023 ha avuto come tema principale quello dei padri. Il quarto appuntamento di questa edizione, infatti, dopo un blocco iniziale dedicato a Beatrice Luzzi, si è aperto con la storia di Samira Lui, che non ha mai conosciuto suo papà. La showgirl ha cercato solo negli ultimi tempi un avvicinamento all’uomo, che intanto si è costruito una nuova famiglia. Per questo la giovane vede difficile recuperare un rapporto che non c’è mai stato, dato che il padre non si è mai curato della figlia.

A differenza sua, Paolo Masella suo papà lo conosce, ma da tempo ha perso qualsiasi rapporto. Il padre, infatti, ha avuto problemi legati all’alcolismo e Paolo dice di aver parecchio risentito delle alterazioni che questo disturbo portava al padre. Per questo ora il gieffino fatica ad aprire alla possibilità di un perdono di papà Danilo.

A spingerlo in questa direzione è prima Alfonso Signorini da studio, poi la mamma. La signora Sandra, infatti, si è prestata a fare una sorpresa al figlio, proprio per stimolarlo a cercare di perdonare il padre. “Le persone sbagliano nella vita, feriscono, però tu devi imparare a perdonare, perché solo il perdono ti rende libero” lo esorta.

Paolo però è parso irremovibile nel richiedere al padre uno sforzo maggiore per dimostrare che è davvero cambiato e che vuole riallacciare un rapporto con lui. Non si è lasciato toccare neanche dal post su Instagram che il papà gli ha dedicato. “Na foto più bella poteva trovarla” commenta in romanesco il giovane macellaio.

Le uniche lacrime Paolo le ha versate per la sorpresa della madre, con la quale si è sciolto non solo in un profluvio di lacrime, ma anche in una raffica di baci. Per concludere la puntata del Grande Fratello dedicata ai padri, Lorenzo Remotti ha infine raccontato la sua esperienza di padre.