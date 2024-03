Che cosa è la metafora delle scarpe spiegata da Perla, Sergio, Greta al Grande Fratello

Nell’intricata storia, a puntate, tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti del ‘Grande Fratello 2024‘, ci si infila anche la cosiddetta ‘metafora delle scarpe’. Ma cosa è? Una sorta di linguaggio in codice adottata da Mirko durante la partecipazione a ‘Temptation Island’. In quel frangente l’allora compagno di Perla, nel villaggio dei fidanzati, confrontava la ‘scarpa vecchia’ (la Vatiero) con la ‘scarpa nuova (la Rossetti). Esprimendo il desiderio di indossarla per captarne la sensazione sulla propria pelle.

Questa surreale teoria, negli ultimi sette giorni, è stata tirata in ballo anche da Perla che, a letto, con Sergio e Greta, nonostante si sia data una seconda possibilità con Mirko, ha voluto conoscere il pensiero di Alessio Falsone sul suo conto. E’ sotto gli occhi di tutti (dentro e fuori dalla casa di Cinecittà) che tra i due concorrenti ci sia un legame speciale, una chimica che potrebbe far pensare ad un interesse che va oltre la semplice amicizia.

Tutto parte da una metafora… si parla solo in apparenza di "un paio di scarpe". Ma il significato è decisamente più profondo, diretto… #GrandeFratellon pic.twitter.com/Kd4XIIh9HT — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 4, 2024

Ovviamente stiamo continuando ad andare a fondo… 👠 #GrandeFratello pic.twitter.com/362sw1VeGq — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 4, 2024

Alessio, dopo aver ascoltato le opinioni di tutti i diretti interessati, ha ribadito che rispetta il sentimento che Perla prova per Mirko e non vuole affatto essere il ‘terzo incomodo’, lo sfascia coppie.

Perla: “A me Alessio piace come persona. A livello di amicizia. Mi fa ridere, ne ho tanto bisogno. I miei dubbi, su di te (Mirko, ndb) esistono ancora. Io guardo la realtà delle cose. Il problema non è che se piaccio o no ad Alessio. Lui in casa è il mio porto sicuro. Se uscisse mi dispiacerebbe, perderei un riferimento importante. Il mio porto sicuro, ad oggi, sono me stessa”

Brunetti invita la compagna a non focalizzarsi su quello che è accaduto cinque mesi dopo il viaggio dei sentimenti di Canale 5 e a ricominciare con nuovi presupposti. Riuscirà l’ennesimo confronto davanti alle telecamere del ‘Grande Fratello’ a risanare le ferite del cuore?