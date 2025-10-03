“Grande Fratello – L’inizio”, dove vedere il documentario sulla prima edizione

Quella condotta da Simona Ventura è la venticinquesima edizione del Grande Fratello, erano gli anni 2000 quando il reality fece la sua prima apparizione sulla televisione italiana. All’epoca a condurre c’era Daria Bignardi e la messa in onda di un format tanto innovativo ha cambiato – senza ombra di dubbio – la televisione, da quel momento si sono diffusi sempre più reality. In occasione di un anniversario tanto importante si è deciso di omaggiare la prima edizione, quella storica.

Mediaset l’ha fatto con un documentario “Grande Fratello – L’inizio” che ripercorre quell’avventura televisiva che tanto ha appassionato e che ancora oggi, continua a far discutere. I protagonisti di quell’edizione, infatti, sono rimasti nella storia e non è un caso che tra gli opinionisti di quest’edizione sieda proprio la vincitrice del primo Grande Fratello, Cristina Pleviani.

Il documentario “Grande Fratello – L’inizio”, dove vederlo

Il documentario “Grande Fratello – L’inizio” è stato prodotto da Endemol Shine Italy ed è disponibile su Mediaset Infinity, dunque è possibile vederlo sulla piattaforma streaming dell’azienda del Biscione. Il racconto ripercorre i momenti più interessanti di quell’avventura televisiva e lo fa con immagini amarcord oltre che interventi dei tanti protagonisti di quell’edizione, da Daria Bignardi ai concorrenti, fino agli addetti ai lavori.

Il racconto, inoltre, mostra anche documenti e immagini inedite, che a distanza di anni sveleranno dei retroscena inaspettati. I protagonisti che ricorderanno quell’edizione, dopo 25 anni, saranno Salvo Veneziano, Marina La Rosa, Maria Antonietta Tillocca e Lorenzo Battistello, tutte persone cui la partecipazione al Grande Fratello ha senza ombra di dubbio cambiato la vita. Non mancherà un commovente ricordo a Pietro Taricone, protagonista di quella storica edizione, che nel 2010 ha perso la vita in un incidente con il paracadute, vicino Terni. Una disgrazia che sconvolse il mondo della televisione, anche perché l’ex concorrente era diventato un attore molto seguito dal pubblico e – tra l’altro – lasciava una bambina piccola.

“Grande Fratello – L’inizio” è così un ricordo emozionante di una trasmissione televisiva che fu seguita da milioni di persone. Quando il 14 settembre del 2000 il reality approdò in tv fu una sorpresa per il pubblico, che per la prima volta assisteva a un format del genere. C’erano poi le dirette dalla casa, disponibili solo sulla televisione a pagamento, le lacrime dei concorrenti che erano provati dall’esperimento televisivo. Da quel momento il reality è diventato un fenomeno sociale che è stato analizzato più e più volte. Se oggi i reality sono diventati “la normalità” lo si deve anche a quel primo GF, dove ogni cosa che avveniva era la prima volta che veniva trasmessa in tv. Dai litigi, agli amori, quel Grande Fratello fu una sorpresa continua per i telespettatori, che adorarono subito il genere. Anche per questo, nell’attuale edizione, si è cercato il più possibile “un ritorno alle origini”.