Grande Fratello, la vincita: quanto è spettato (davvero) ad Anita Mazzotta

E anche questo Grande Fratello in “versione ridotta” è giunto al termine con un epilogo a dir poco sottotono che rasenta ( soprattutto nel giorno della finale) un flop da record. “È stata una bella cavalcata” ha commentato Simona Ventura al TG5 “forse uno dei programmi più impegnativi che ho fatto…È ancora un programma che entra nel cuore della gente”.

Al di là degli ascolti la notte della finale del Grande Fratello 2025 ha chiuso un’edizione ricca di colpi di scena e momenti intensi, con Anita Mazzotta che si è confermata la protagonista indiscussa della stagione. Non solo per la sua vittoria, ma per il percorso umano che l’ha portata fino al traguardo. “Lei è stata la prima che abbiamo provinato”, ha rivelato, “ed era sicuramente particolare…Una ragazza normale con tanti dolori…”. Ha rivelato la conduttrice.

La vittoria in euro di Anita Mazzotta

Ci sono altri numeri a parte quello dello share, che interessano i fan del Grande Fratello. Come ogni anno, quando l’occhio si chiude resta una sola domanda: quanto ha vinto davvero il vincitore, in questo caso Anita Mazzotta? La cifra comunicata in diretta, 110.000 euro “in gettoni d’oro”, nasconde calcoli fiscali, conversioni e legami a dinamiche interne della Casa. Non tutti sanno, ad esempio, che il montepremi era suscettibile di variazioni in base alle prove e ai comportamenti dei concorrenti, ma a parte ciò, i calcoli da fare sostanzialmente sono più pratici e lineari. In Italia infatti, le vincite televisive sono soggette a una ritenuta fiscale del 20%, che riduce i 110.000 euro a circa 88.000 euro. A questa cifra va poi applicata la conversione dai gettoni d’oro, che porta l’importo effettivamente percepito intorno ai 66.000 euro.

La vittoria di Anita non si misura solo in euro, però. La concorrente ha attraversato momenti drammatici, tra cui l’uscita temporanea per lutto familiare, e ha vissuto anche la nascita di una relazione che ha catturato l’attenzione dei telespettatori. Una storia che, nonostante il calo di ascolti della stagione, ha confermato che il Grande Fratello riesce ancora a raccontare la vita reale. Alla cifra vinta inoltre si aggiunge il compenso per la permanenza nella Casa, calcolato in base ai giorni di partecipazione, che può variare sensibilmente da concorrente a concorrente.

Nonostante la vittoria di Anita e i momenti di tensione nella Casa, la stagione 2025 del Grande Fratello resta segnata da un calo storico di ascolti. La finale ha raccolto 1,62 milioni di spettatori, con uno share del 14,3%, segnando il peggior risultato di sempre per il format. La conduzione di Ventura, chiamata a ridare slancio al programma, non è bastata: la riflessione sui vertici e sul futuro del GF appare inevitabile.