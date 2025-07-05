Grande Fratello, il nome della conduttrice in pole position: chi subentrerebbe a Signorini

Cambiamenti in vista per la prossima edizione del Grande Fratello, mentre a Mediaset starebbero ancora a lavoro per ultimare i palinsesti, sembrerebbe che ci saranno una serie di novità nel reality di Canale Cinque. Sebbene la conduzione di Alfonso Signorini pareva essere certa, adesso si parla di una donna che dovrebbe subentrargli.

Un risvolto inaspettato che potrebbe dipendere dalla struttura che avrà il programma in questa nuova edizione, che – tra l’altro – festeggia i 25 anni di reality. Ebbene tra le tante novità di cui si sta parlando negli ultimi giorni, c’è anche quella che riguarda un cambio al timone del reality.

Torna una conduttrice al Grande Fratello, tutte le novità

Per la prossima edizione il Grande Fratello potrebbe “tornare alle origini”, pare che il programma non solo durerà meno tempo, ma potrebbe avere un cast di tutte persone comuni. A rivelare questa prima indiscrezione è il profilo su X Master-Ciao Maurizio, che riporta sempre indiscrezioni riguardanti Mediaset. Ebbene, secondo quanto scritto, pare che il reality dovrebbe tornare agli 80 giorni di durata, una drastica riduzione rispetto ai tanti mesi delle ultime edizioni. In più pare che non ci sarà Alfonso Signorini a condurlo.

A parlare della possibilità che a Signorini subentri una donna è stato anche Lorenzo Pugnaloni. Secondo l’esperto di Uomini e Donne il reality potrebbe avere una doppia versione, una Nip e una Vip. Per la prima si starebbe pensando a Simona Ventura e per la seconda a un ritorno di Ilary Blasi. Va ricordato che si tratta sempre di supposizioni che non trovano alcuna conferma da parte dei diretti interessati. Entrambe le indiscrezioni parlerebbero di una doppia versione, dove la seconda celebrerebbe i 25 anni del programma facendo entrare nella casa i personaggi che hanno fatto la storia del reality.

Ma per Master-Ciao Maurizio quest’edizione sarà condotta da Signorini, mentre Pugnaloni parla di un possibile ritorno della Blasi. Intanto tra i nomi papabili come conduttrice femminile sembrerebbe che ci sia anche Veronica Gentili, il cui lavoro all’Isola dei Famosi è molto piaciuto. Al momento non c’è alcuna certezza ma solo tante voci, l’ipotesi che Signorini sarà sostituito da una donna, però, è diventata sempre più insistente.

Mediaset potrebbe decidere un cambio al timone per dare una rinfrescata al programma, cast diverso e così anche la conduzione potrebbe cambiare. La data di inizio, che si era detto fosse a settembre, sarebbe slittata ad ottobre, dunque per sapere cosa accadrà e chi condurrà la nuova edizione del Grande Fratello dovremo attendere ancora un po’. Quel che è certo – nonostante tante voci affermassero il contrario – è che il reality si farà, ora bisognerà solo capire che aspetto avrà e soprattutto chi ci sarà a presentarlo.