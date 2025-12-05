Grande Fratello, il gesto di Mattia fuori dalla casa scatena una bufera: “il colpo basso” contro di lei

Il concorrente è stato l’ultimo eliminato e una volta fuori ha fatto qualcosa che subito è stata notata e bersagliata dalle critiche

Mattia Scudieri è stato eliminato dal Grande Fratello. ella puntata andata in onda il 1 dicembre il concorrente ha dovuto abbandonare la casa per sempre e, non appena è uscito, ha compiuto un gesto che ha scatenato una vera e propria bufera.

Una cosa che non sarebbe passata inosservata ai telespettatori più attenti, che si sono subito scagliati contro il concorrente, ritenendo poco carino quanto avrebbe fatto una volta fuori dal reality. Il ragazzo è tornato praticamente subito sui social e ha condiviso un’immagine in compagnia della sua fidanzata Carlotta, che finalmente ha potuto riabbracciare. Ma poi avrebbe fatto qualcosa che ha fatto storcere il naso agli utenti.

Cosa ha fatto Mattia Scudieri dopo essere uscito dalla casa

Mattia Scudieri era finito al televoto con Grazia Kendi, Jonas Pepe e Omer Elomari e il pubblico ha decretato che dovesse essere lui a uscire definitivamente dalla casa. Il primo commento a caldo con Simona Ventura è stato un po’ inaspettato, il concorrente ha detto di essere sia felice che triste allo stesso tempo: “Sono triste e felice allo stesso tempo, triste perché ho lasciato persone veramente importanti là dentro e felice perché vado a ritrovarne altre importanti fuori“, queste le sue parole.

Il ragazzo ha poi detto che si augura che quest’esperienza lo abbia fatto crescere. Dopo la puntata di lunedì sera, Mattia è tornato sui social ed è qui che avrebbe compiuto un gesto che proprio non è piaciuto a gran parte del pubblico. Il ragazzo avrebbe messo like a un post in cui c’era chi diceva che la presenza di Grazia nella casa avrebbe penalizzato il suo percorso, quel gesto per molti ha rappresentato una sorta di approvazione verso quel pensiero e proprio questa cosa non è piaciuta, soprattutto ai fan della gieffina.

Il motivo? È indubbio che tra Grazia e Mattia si fosse creata all’interno della casa una certa complicità e per questo, il fatto che il ragazzo in un certo senso condividesse il pensiero secondo cui la presenza della ragazzo lo abbia penalizzato, è sembrato una sorta di volta faccia nei suoi confronti e nei confronti del percorso fatto con lei. Ora bisognerà capire se nella prossima puntata del Grande Fratello non si decida un confronto tra i due ragazzi, magari in virtù di questi attacchi ricevuti da Mattia.

Intanto la finale si avvicina e a battersi per la vittoria saranno: Donatella, Francesca, Simone, Giulia, Omer, Rasha, JOnas, Anita, Benedetta, Grazia e Domenico. La prossima puntata andrà in onda lunedì 8 dicembre 2025 e sono attesi diversi colpi di scena, confronti e sicuramente litigi. E chissà se avvicinandosi alla finale il reality condotto da Simona Ventura non riesca a risollevarsi negli ascolti che, fino a questo momento, non sono stati sicuramente entusiasmanti.