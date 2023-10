Grande Fratello che vai, N-word che trovi. Ci risiamo. Una concorrente (e nel dettaglio una delle vip) che risponde al nome di Fiordaliso sembra essere inciampata in una brutta gaffe che potrebbe (condizionale d’obbligo) essere fatale nel suo percorso nella casa. Succede che un tranquillo pomeriggio di metà ottobre sui social si movimenta per una frase che la cantante ha pronunciato durante una chiacchierata con Rosy Chin.

La ‘Fiorda’ e Rosy si trovano nel giardino, le due stanno ironizzando sul da fare in casa. La cantautrice ad un certo punto la spara così: “Ho detto vado al Grande Fratello e non faccio niente, e invece anche qua…! Lavoro come un n***o tutto il giorno“. Al suo fianco, Rosy ride, ma è pure ben visibile che la cuoca pare dare una piccola botta di gomito alla cantautrice, come se fosse un avviso a fermarsi qui.

Il video è stato immediatamente ripreso dal web, in particolare su X dove molti utenti lo hanno rilanciato come segnalazione lamentandosi dell’uscita della concorrente vip. Tra quello che si legge, c’è chi ha riportato di un probabile richiamo in confessionale per lei.

A questo punto, come è già successo in passato, sorge l’ipotesi più grave di tutte: la conseguenza di una possibile squalifica. C’è chi lo chiede a chiare lettere: “Fiordaliso deve essere immediatamente squalificata per questa frase vomitevole e carica di razzismo“. Dure critiche anche per le risate di contorno di Rosy.

Ecco il video rimbalzato nell’arco di tutto il pomeriggio.

Fiordaliso deve essere immediatamente squalificata per questa frase vomitevole e carica di razzismo. Spesso si chiedono squalifiche a caso per cacciare personaggi che stanno antipatici, ma questa è la volta in cui la squalifica è DOVUTA #Grandefratello pic.twitter.com/ruXG4TcPWq — Goddess – Beatrice 47% (@bougiefemmenoir) October 15, 2023

Il caso Fausto Leali nel 2020

Ricordiamo che qualche anno fa, al Grande Fratello VIP, un caso analogo si verificò con Fausto Leali, quando chiamò Enock Barwuah con la stessa parola (irripetibile, anche censurata) della quale vi stiamo parlando. Il cantante venne squalificato, Signorini nell’annunciarlo disse queste parole: “Il pubblico ti conosce bene sia come grandissimo artista che come grande uomo. Al di là delle tue reali intenzioni, il peso delle parole deve avere una sola conseguenza: sei ufficialmente squalificato dal Grande Fratello“.

In questo caso, la produzione del Grande Fratello prenderà provvedimenti verso Fiordaliso?