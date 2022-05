Grande Fratello, ex concorrente contro Luca Argentero: “Grandissima delusione”

Nelle ultime ore, stanno facendo il giro del web, alcune dichiarazioni, rilasciate al ‘Corriere Del Veneto’ da Fedro Francioni, ex concorrente del ‘Grande Fratello 3’, edizione vinta da Floriana Secondi, che ha lanciato, nello showbiz, anche Luca Argentero.

Ed è proprio, nei confronti dell’attore, che il 53 enne, marito fedele e padre premuroso, ha qualcosa da (ri)dire:

Quando sento questo nome per me è come mettere il dito in una piaga. Io e lui eravamo praticamente fratelli, sia dentro che fuori la Casa. Abbiamo condiviso tantissime esperienze, abbiamo anche condiviso lo stesso appartamento. Poi col tempo si è rivelato diverso, un opportunista. Abbiamo litigato e non ci vediamo più. Per me lui è stato una grandissima delusione.