Grande Fratello, Benedetta si dichiara a Domenico (come l’ha presa l’ex)

Benedetta Stocchi e Domenico D’Alterio, sin dalle prime settimane di convivenza nella casa del Grande Fratello 2025, si sono avvicinati creando un legame che ha infastidito sempre di più Valentina Piscopo, la compagna di lui e mamma della loro bambina che, più volte, ha avuto la possibilità di entrare nella casa e mettere in guardia il compagno chiedendogli di allontanarsi da Benedetta per tutelare lei e la loro famiglia.

Se, inizialmente, i due erano riusciti ad allontanarsi, con il tempo, si sono riavvicinati portando Valentina ad annunciare a Domenico la decisione di mettere un punto alla loro relazione. Domenico che ha sempre ribadito di avere solo un’amicizia con Benedetta, ha esortato la compagna a rimandare ogni decisione alla fine del reality ma nel corso della semifinale durante la quale Benedetta è stata eliminata dal pubblico, è arrivato un clamoroso colpo di scena.

La reazione di Valentina Piscopo alla dichiarazione d’amore di Benedetta a Domenico dopo il Grande Fratello

Durante la semifinale del Grande Fratello 2025, dopo una clip romantica ed emozionante, Benedetta e Domenico hanno avuto la possibilità di trascorrere un minuto senza telecamere e senza microfoni. Una possibilità che entrambi hanno accettato non svelando, poi, cosa si sono detti. Nel corso della serata, Benedetta è finita al televoto flash che l’ha condannata all’eliminazione.

Un momento decisivo durante il quale Simona Ventura ha colto l’occasione di chiedere a Benedetta di essere sincera e di svelare i suoi veri sentimenti nei confronti di Domenico. In imbarazzo, Benedetta ha provato a non cadere nella provocazione ma quando, in studio, le hanno fatto notare che l’atteggiamento di Domenico nei suoi confronti non è quello di un semplice amico, ha ceduto dichiarandosi in diretta.

“Sono eliminata. Però ho scoperto che il nostro è amore. Cioè, da parte mia c’è amore, perché quando ti vedo mi batte forte il cuore e non riesco a stare senza di te. Giusto così, Simona? È una dichiarazione. Spero che ci vedremo fuori da qui Domenico“. Parole, quelle di Benedetta, che non hanno sorpreso il pubblico che ha sempre creduto in un suo sentimento nei confronti di Domenico. Quest’ultimo, ancora in casa in vista della finalissima di lunedì 15 dicembre, si è lasciato andare ad un gesto che non è passato inosservato ovvero ha indossato la camicia di Benedetta che l’amica Anita ha tenuto per sé.

Di fronte alle parole di Benedetta e al gesto di Domenico, non è mancata la reazione di Valentina Piscopo che, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha pubblicato un cuore in frantumi su fondo nero e la canzone di Ultimo “Peter Pan (Vuoi volare con me?)”.