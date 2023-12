La comunicazione è arrivata direttamente dai social del Grande Fratello nel pomeriggio di oggi, 20 dicembre 2023: “Beatrice Luzzi lascia momentaneamente la casa di Grande Fratello per motivi personali“.

Beatrice Luzzi lascia momentaneamente la Casa di Grande Fratello per motivi personali.#GrandeFratello — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 20, 2023

Il post è stato pubblicato alle ore 17:51, nel mentre che noi vi scriviamo questo articolo (dopo le 21) dell’attrice ancora non c’è traccia in casa. Fino a questo momento i motivi del temporaneo allontanamento della Luzzi dalla casa (dov’è reclusa da ormai 100 giorni) non sono chiari, ma è grande l’apprensione dei suoi fan. In casa l’atmosfera sembra decisamente meno preoccupata. Ad esempio Giuseppe Garibaldi – che con la concorrente ha avuto un legame particolarmente forte – non è per nulla teso, anzi balla spensierato con i suoi compagni di viaggio.

Su X all’hashtag #grandefratello e leggendo i commenti ai post social con l’annuncio, scorrono centinaia di commenti da parte di utenti che chiedono aggiornamenti sulla situazione al più presto.

Seguiranno eventuali aggiornamenti anche su tvblog.it