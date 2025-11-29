Grande Fratello, Anita messa alle strette da un compagno è costretta a rispondere: scintille in casa

Grande colpo di scena nella casa del Grande Fratello. La finale si sta avvicinando e intanto Domenico D’Alterio ha cercato un confronto con Anita Mazzotta, non approvando la sua opinione sulla strategia di gioco che è stata espressa con la sua votazione.

Cosa è successo tra Anita e Domenico al Gf

Giulia Soponariu è stata nominata prima finalista di questa edizione del Grande Fratello, ma intanto gli altri concorrenti hanno dimostrato di avere i nervi tesi per le ultime decisioni. Anita Mazzotta ha ad esempio espresso la sua volontà di mandare in finale i personaggi più forti e le personalità che, a suo parere, hanno lasciato un segno nel pubblico. Mattia Scudieri ha quindi attaccato la tatuatrice per questo motivo e, poco tempo dopo, Domenico D’Alterio ha manifestato la sua volontà di chiarire con lei. “A me è dispiaciuta la Nomination che hai fatto stamattina” – ha detto lui – “Io la Finale la vedo con le persone che mi hanno dato di più in questa casa“.

Domenico ha quindi spiegato che per lui è del tutto impensabile sacrificare legami umani a favore della finale. Anita è però rimasta del suo pensiero e ha cercato di spiegare il proprio punto di vista sul gioco e sulle nomination al Grande Fratello.

La reazione di Anita

Questa strategia di Anita, cioè quella di portare in finale i concorrenti che lei ritiene essere i più forti di questa edizione, non è stata molto apprezzata da Domenico D’Alterio, che ha subito richiesto una spiegazione. Lui ha provato diverse volte a farle cambiare idea, ma ogni tentativo è stato vano. Anita ha infatti spiegato che i rapporti che si sono creati continueranno oltre il gioco. “Ognuno di noi sa chi vuole in finale” – ha spiegato la gieffina – “Ognuno valuta come pensa di voler vedere una finale se con le persone a cui vuoi più bene, o con quelle più forti della casa. Io so che le persone a cui voglio bene le trovo fuori“.

Ivana Castorina ha svelato che secondo lei si tratterebbe appunto di strategia, dato che quest’ultima ha accusato Anita di essere una “mente machiavellica” nella Casa. In realtà, proprio per questa sua personalità, la tatuatrice resta una delle preferite di questa edizione, anche per via della sua storia d’amore con Jonas Pepe. Una relazione che ha di certo appassionato tutto il grande pubblico italiano, ogni giorno incollato allo schermo per assistere alle nuove vicende del Gf.