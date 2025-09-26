Grande Fratello, addio alle polemiche sul voto: come si esprimeranno le preferenze nella nuova edizione

Manca davvero pochissimo alla prima puntata del Grande Fratello, che andrà in onda in prima serata su Canale Cinque lunedì 27 settembre. Com’è stato già anticipato, quest’edizione rappresenterà un ritorno alle origini del reality e sono previste diverse novità rispetto agli ultimi anni. Un’altra cosa che cambierà sarà il meccanismo di voto, per evitare che ci siano manipolazioni da parte dei fandom più attivi e, dunque, il risultato venga falsato, generando una serie di polemiche.

Sembra proprio che la produzione quest’anno non abbia voluto lasciare nulla al caso e riportare il reality a quella spontaneità che un tempo lo rese tanto celebre. E così le preferenze non si esprimeranno più come un tempo e ci saranno alcune limitazioni per evitare risultati “pilotati”.

Come funziona il televoto della nuova edizione del Grande Fratello

Ad anticipare quest’ultima novità che riguarda il Grande Fratello è stato Davide Maggio, a quanto pare si potrà votare solo attraverso SMS o con l’applicazione di Mediaset Infinity, ma sarà consentito a un singolo account per smartphone esprimere una preferenza. Una decisione che, a quanto pare, sarebbe stata necessaria per evitare che i fandom più attivi riescano a manipolare il televoto.

Non ci si potrà, quindi, collegare all’app con più profili, una restrizione importante, che dovrebbe restituire al televoto un meccanismo sicuramente più oggettivo e meno “pilotato”. Ma, come sappiamo, questa del televoto non sarà l’unica novità del Grande Fratello condotto da Simona Ventura. La nuova conduttrice in una recente intervista aveva raccontato che non avrebbe in alcun modo forzato dinamiche all’interno della casa, spiegando come aspetterà che si sviluppino in modo spontaneo.

Quest’anno, inoltre, il cast del Grande Fratello sarà interamente sconosciuto, non ci sarà alcun volto noto sui social o altrove. Forse quest’aspetto rappresenta il ritorno alle origini del reality di cui tanto si è discusso. La Ventura ha assicurato che saranno tutti concorrenti con molte storie da raccontare. Intanto sono già stati anticipati i nomi di tre concorrenti del GF, si tratta di Anita, Matteo e Omar.

Il reality, inoltre, durerà solo 100 giorni e non avrà alcun tipo di prolungamento. Così come non sarà consentito ai concorrenti avere contatti con l’esterno in alcun modo, a parte le sorprese e messaggi. Il verdetto del televoto sarà definitivo, non ci saranno “ripescaggi”, com’è accaduto nelle ultime edizioni del Grande Fratello. E infine ci sarà un cambiamento anche per gli opinionisti, in studio al fianco di Simona Ventura ci saranno tre ex concorrenti delle prime edizioni del reality: Cristina Pleviani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi.

La finale del Grande Fratello dovrebbe andare in onda poco prima di Natale, bisognerà capire se con il nuovo anno poi sarà confermata l’edizione del reality gold, che vedrebbe come conduttore Alfonso Signorini e come concorrenti gli ex protagonisti delle varie edizioni del reality.