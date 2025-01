Grande Fratello 2025: i ripescati

Nel corso della venticinquesima puntata del ‘Grande Fratello 2025‘, in onda, stasera, giovedì 23 gennaio, sono stati decisi i nomi dei quattro concorrenti a cui, dopo eliminazioni e ritiri, è stata concessa una seconda possibilità. La prima giocatrice, a rientrare ufficialmente, è Helena Prestes uscita dalla casa appena una settimana fa:

Il pubblico ha deciso che a poter rientrare ufficialmente in gioco è… Helena! #GrandeFratello pic.twitter.com/6bpRa5nAsS — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 23, 2025

“Grazie a tutti quelli che mi hanno votato, sento tutto il vostro amore. E’ un capitolo nuovo. Darò tutta me stessa, vai di sentimento, di quello che provo”.

La modella ha ritrovato Zeudi di Palma con cui ha avuto un legame speciale prima dell’abbandono del gioco: “Quel bacio mi ha spaventata, per questo mi sono tirata indietro. Ma con Zeudi è nato un bel rapporto che va al di là della sessualità. Lei difende il mondo femminile, la nostra sensibilità, la nostra capacità di dare la vita e mi è piaciuta subito. Non ho paura di vivere l’amore, ma ero un po’ spaventata, dovevo fare le cose piano. Il bacio c’è stato perché lei è abituata, io tremavo, mi sentivo osservata. Non ho mai vissuto una cosa così ma potrebbe capitare, mi ha aperto un mondo, ho capito che l’amore ha tanti colori” come confessato, questa settimana, al magazine ‘Chi’.

Anche Eva Grimaldi rientra in casa. Ha la meglio su Michael, fuori definitivamente. Il verdetto è stato letto da Stefania Orlando.

Ai diciassette inquilini, presenti in casa, invece, è stata offerta la possibilità di avere un ‘bonus’. I quattro preferiti dal pubblico da casa otterranno un bonus, un biglietto di ritorno in caso di eliminazione attraverso il televoto.

La reazione di Luca Calvani al ripescaggio

Una seconda chance che ha creato non pochi malumori tra gli altri soprattutto in Luca Calvani che ha contestato la decisione:

“Una persona che si ritira.. ci potevamo ritirare anche noi e andare a fare la settimana bianca e poi si tornava..

all’isola dei famosi chiunque si ritira non torna nemmeno in studio.” LUHA EPICO SMONTANDO IL CIRCO DEL GF. #GrandeFratello #heleners pic.twitter.com/9rGrTYRfx7 — 𝓔𝓶𝓪𝓷𝓾𝓮𝓵𝓮𝓼𝓸𝓷𝓸𝓲𝓸_97 🐅 (@zabetta97) January 21, 2025

“Una persona che si ritira.. ci potevamo ritirare anche noi e andare a fare la settimana bianca e poi si tornava…

all’Isola dei Famosi chiunque si ritira non torna nemmeno in studio”

[POST IN AGGIORNAMENTO]