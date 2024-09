Lino Giuliano, ex concorrente di Temptation Island, non entrerà nella casa del Grande Fratello, a causa di un commento omofobo pubblicato sui social.

Un’edizione del Grande Fratello che parte sotto i migliori auspici…

Stando a quanto rivela il sito di Davide Maggio, Lino Giuliano, ex partecipante dell’edizione di Temptation Island andata in onda nel luglio scorso e concorrente annunciato ufficialmente dell’edizione 2024 del Grande Fratello, in partenza questa sera su Canale 5, è stato squalificato ancor prima di entrare nella Casa a causa di alcune frasi omofobe condivise sui social all’indirizzo del tiktoker Vincenzo Galasso conosciuto come Enzo Bambolina.

Si tratta di una decisione oggettivamente coerente con la linea “morbida” adottata da Pier Silvio Berlusconi l’anno scorso al fine di liberare il Grande Fratello dal trash (operazione impossibile) e dagli eccessi.

Lino Giuliano squalificato: cos’è successo

Lino Giuliano, protagonista, come già scritto in precedenza, della penultima edizione di Temptation Island insieme alla fidanzata (all’epoca) Alessia Pascarella, si è reso protagonista di un botta e risposta sui social con il tiktoker Enzo Bambolina a cui, dopo una battuta (“Racconta anche che sei stato con me, non te lo scordare”), ha risposto così:

Come ti piacerebbe! Sembri l’omino Michelin, se ti fai il trapianto di capelli sei più credibile. R*****one di m**** inciucione, domani ti vado a denunciare, ma stai perdendo la testa mezzo scemo?

Consapevole di averla fatta grossa, Lino Giuliano ha tentato di rimediare con un messaggio di scuse con immancabile frase fatta “Ho tanti amici gay…”:

Ho molti amici gay e li considero persone squisite, ma ancor prima di essere gay, per me è fondamentale essere delle belle persone. Io giudico le persone per quello che sono, non per il loro orientamento. Ho amici gay che vengono a casa mia e sono fidanzati, e non ho mai offeso nessuno. Il commento fatto è stato espresso in un momento di rabbia, a seguito di una falsa accusa che mi è stata rivolta. Mi scuso con tutte le persone gay nel mondo se qualcuno si è sentito offeso.

Scuse che, a posteriori, non si sono rivelate sufficienti. Sempre Davide Maggio afferma che, al posto di Lino Giuliano, entrerà Amanda Lecciso, sorella di Loredana.