Questa sera, venerdì 15 settembre 2023, su Canale 5, andrà in onda la seconda puntata della nuova edizione del Grande Fratello, reality show condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione di Cesara Buonamici, nel ruolo di opinionista, e di Rebecca Staffelli, che raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Grande Fratello 2023, prodotto da Endemol Shine Italy, è un programma scritto da Andrea Palazzo, Alfonso Signorini, Fausto Enni, Irene Ghergo, Sergio Bertolini, Raffaele Bleve, Omar Bouriki, Nicolò Cristaldi, Alessio Giaquinto, Federico Lampredi, Giulia La Penna, Marco Mangiarotti, Tommaso Marazza, Francesca Picozza e Alessandro Santucci. La regia è a cura di Alessio Pollacci.

Grande Fratello 2023, seconda puntata 15 settembre: anticipazioni

Nella puntata di questa sera nuovi concorrenti varcheranno la Porta Rossa per unirsi al gruppo di inquilini già presenti nella casa del Grande Fratello. Si parlerà poi di come sono andati questi primi giorni di ambientamento all’interno delle mura della casa di Cinecittà. Inoltre, si scoprirà a chi andrà l’immunità assegnata tramite il televoto in positivo aperto al termine della scorsa puntata. Chi saranno i due concorrenti che riceveranno l’immunità tra Anita, Giuseppe, Lorenzo, Samira e Vittorio?

Grande Fratello 2023, seconda puntata 15 settembre: concorrenti

I quindici inquilini al momento all’interno della Casa sono i seguenti: Alex Schwazer (marciatore), Angelica Baraldi (account manager), Anita Olivieri (comunicazioni ed eventi in un’azienda del settore automobilistico), Beatrice Luzzi (attrice e regista), Giselda Torresan (operaia), Giuseppe Garibaldi (bidello e barman), Grecia Colmenares (attrice), Letizia Petris (fotografa), Lorenzo Remotti (calzolaio e scarpaio), Marco Fortunati (maestro di sci, istruttore di kite e tassista), Massimiliano Varrese (attore, regista, ballerino, cantante e scrittore), Paolo Masella (macellaio), Rosy Chin (chef), Samira Lui (showgirl) e Vittorio Menozzi (modello).

Grande Fratello 2023, seconda puntata 15 settembre: dove vederla in tv e in streaming

Sarà possibile seguire la seconda puntata di Grande Fratello 2023 in diretta dalle ore 21:30 su Canale 5 e, in streaming, sul sito di Mediaset Infinity. Noi di TvBlog seguiremo l’appuntamento con il nostro liveblogging.