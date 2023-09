In questa sesta puntata del Grande Fratello 2023, abbiamo assistito all’attesa (e agognata) metamorfosi di Grecia Colmenares in eroina delle soap opera che l’hanno resa famosa. L’attrice, in settimana, ha preso armi e bagagli e si è trasferita in tugurio. E proprio lì, in quel momento, Grecia ha posato per un attimo il Dyson, scoppiando in un pianto a dirotto. Inconsolabile, è diventata Topazio. Al suo fianco non c’era Domitilla a consolarla, come da tradizione, ma le sue compagne e compagni d’avventura.

Il motivo del pianto di Grecia Colmenares è aver visto Beatrice Luzzi isolata, sul divano, all’interno della casa. lontana da lei. Vederla sola le ha fatto male. Probabilmente, però, in quel momento, l’amica stava solo pensando a come eliminare dal gioco, uno per uno, i suoi antagonisti. Ma tant’è.

Alfonso Signorini, durante la puntata, l’ha anche perc*lata un paio di volte, chiedendole “Stai per piangere?“, proprio a sottolineare quella crisi un po’ sorprendente. E daje una, daje due, alla fine ha nuovamente pianto, stasera.

Quando? Al momento delle nomination, regalandoci un altro momento di inconsolabile tormento. Doveva dire il nome di chi nominare e ha iniziato a fare un lungo discorso, criticando Rosy per il suo comportamento, ammettendo di essere rimasta delusa da Giselda, spiegando quanto sia difficile quel momento, lamentandosi in spagnolo, sparando improvvisamente un “B0ia” a gratis, per poi nominare…

“Ciro”

Non ho capito niente ma va bene così.

Mentre lei alzava gli occhi al cielo, invocando mentalmente il perdono dell’Altissimo per il nome da fare, gli altri coinquilini – fischiettando- hanno iniziato a dire “Grecia”, “Nomino Grecia”, “Indico Grecia”, “Mando Grecia in nomination”, rendendola in 5 minuti la più votata e a rischio eliminazione.

Sono poche le certezze nella vita. Una di queste è trovare Grecia Colmenares in nomination, ahimè.

Al Grande Fratello 2023, Giselda non pensa più alla montagna

In questa sesta puntata del Grande Fratello 2023 abbiamo assistito anche ad un’altra metamorfosi: quella di Giselda. Sì. colei che pensa alla montagna, vede Mauro Corona come suo uomo ideale, è andata al cinema solo a vedere “Heidi”, non hai mai visto una sauna o le cialde per il caffè. In settimana è stata nominata dai suoi compagni e stasera Alfonso Signorini ha svelato il nome del preferito del pubblico. Alla fine, a scontrarsi, è rimasta lei insieme a Beatrice Luzzi.

Alla domanda del conduttore se sperava di essere la preferita, ha fatto spallucce, commentando con il suo lieve accento veneto quanto tutto sia solo un gioco, che non ha importanza, che non sa. Era sempre “montagnocentrica” come sempre, insomma, lontana da ogni tipo di agonismo.

“La preferita del pubblico è… Beatrice Luzzi!”

Ecco lo sguardo immobile, perso nel vuoto di Giselda quando ha scoperto di non essere la preferita. E poco dopo, la metamorfosi è continuata. Beatrice Luzzi ha dovuto scegliere chi salvare e chi mandare in nomination tra le persone in sfida con lei. Ha deciso di salvare le persone a cui era più legata, escludendo proprio Giselda che, una settimana fa, l’aveva definita “ipocrita”. Delusa dal commento, Beatrice l’ha spedita dritta dritta in nomination.

Ma il “vero dramma” è nato poco dopo quando, nel giustificare la sua scelta, Beatrice ha detto “le ho anche regalato un vestito”. Apriti cielo.

"Non mi hai regalato un vestito, me lo hai solo prestato!!!"#grandefratello pic.twitter.com/ozH3cpzTlq — Alberto Graziola (@AlbertoGraziola) September 28, 2023

“Non me lo hai regalato! Per niente! Me lo hai prestato!” ha replicato, piccata, seccata e offesa la concorrente. E da quel momento, è nata una discussione infinita, continuata in casa, in una continua polemica. Ad ogni collegamento con la casa, si sentiva il lamento in sottofondo di Giselda che ribadiva la sua verità “Perché un conto è dire regalato, un costo è prestato eh...”

In un loop perenne, continuo. In quel momento, la montagna era un ricordo lontano, insieme alle marmotte, alle pecore, tacchini e compagnia bella. L’agonismo, prima del tutto assente, improvvisamente – puff!– è spuntato fuori.

La sorridente Giselda si è trasformata in un puma inc@zzato.

A Heidi non piace Massimiliano Varrese… ma non importa a nessuno

Altro argomento della serata è stato il rapporto tra Massimiliano Varrese e Heidi. Riassunto breve delle puntate precedenti: lui rimane colpito da lei, la sogna, la corteggia, lei indietreggia, gli dice di rallentare e poi lo friendzona. Alla domanda diretta del conduttore, “Ti piace?”, la risposta è qualcosa di lontano dall’ambiguo:

“No, non mi piace Massimiliano”.

Abbastanza chiaro, no? E invece… no! Perché stasera se ne è parlato di nuovo. Ma siccome non se ne cavava un ragno dal buco interpellando lei, si è deciso di affidarsi al linguaggio del corpo per mettere alle strette la ragazza:

“Quando vi siete parlati, continuavi a toccarti i capelli e li mettevi dietro l’orecchio. E’ un classico messaggio di seduzione femminile. Lo stavi seducendo, lo sai questo?”

Io, che sono rasato, sono escluso da questo gioco. Se voglio sedurre, mi resta solo l’opzione di piegare un po’ la testa di lato, come avessi la cervicale o un inizio di labirintite.

Nel sentire quell’analisi, lo sguardo di Heidi è apparso comprensibilmente interrogativo. Un po’ come le mucche quando vedono un treno passare. E giustamente. Perché se dice che non è interessata, per quale motivo dovrebbe essere il contrario? Per il linguaggio del corpo?

Suggerisco altri metodi per convincerla a confessare di provare interesse per lui (anche se non è così, chissenefrega):

Ho chiesto a Ramona, la mia cartomante di fiducia, e mi ha detto che lo ami ma non lo sai

Hai parlato nel sonno e hai detto “Massimiliano, quanto mi piace” ma non abbiamo i video perché non abbiamo cliccato su SALVA dopo aver registrato

Se fossi costretta a vivere in un’isola deserta con Massimiliano e il mondo si fosse estinto, ci faresti un pensierino?

Il Grande Fratello ha pensato di farvi giocare al gioco della bottiglia. Restano Massimiliano e Heidi, gli altri devono andare in giardino

Te l’abbiamo raccontato di quando Massimiliano ha sostituito il pilota di un aereo che aveva la pressione bassa e ha salvato 258 passeggeri?

Questa convinzione di Heidi inconsciamente infatuata di Varrese ha contagiato comunque tutti. Cesara Buonamici non è convinta della negazione di Heidi, anche Rebecca Staffelli pensa ci possa essere del tenero. Fiordaliso, in confessionale, ne è addirittura certa. Pure i cameraman in studio, a ‘sto punto. Tutti. Se ha tempo e ha seguito la cosa, chiederei anche a Giorgia Meloni un parere sulla questione visto anche l’opinione condivisa sullo spot Esselunga.

Heidi continua a negare, con aria assolutamente indifferente alla cosa, ma poco importa, così è deciso. Tradotto: sarà argomento delle prossime puntate.

La gara annullata in piscina e la gaffe di Signorini

Menzione a parte per questo passaggio. Sfida in piscina, i ragazzi devono pescare dei tasselli con lettere appiccicate sopra e comporre, in massimo due minuti, la parola TUGURIO. Risultato? Mancava la G perché la lettera di plastica, appiccicata, si è staccata nell’acqua della piscina e tanti saluti a tutti.

La prova è stata annullata, in attesa di scoprire cosa avrebbe deciso, in merito, il Grande Fratello.

E, in questa edizione ripulita, riveduta e (politically) corretta, il passaggio involontariamente più divertente l’ha creato proprio Alfonso Signorini che, con aria seria, ha esclamato:

“Ora dobbiamo risolvere il mistero del punto G”

Se dalla prossima settimana, a darci il benvenuto alla diretta sarà Cesara Buonamici, sappiamo tutti perché.

Ora scusate ma chiudo qui il pezzo. Devo allenarmi a piegare il collo di lato, come se avessi i capelli e non fossi rasato, per fare prove di seduzione in vista del weekend. Vi aggiorno se funziona o se mi chiederanno se ho bisogno di un Brufen.