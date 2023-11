Nemmeno il tempo di veder terminare la 19esima puntata del Grande Fratello 2023 e, in meno di 48 ore, andrà in onda un nuovo appuntamento con reality show. Eh sì, perché la ventesima puntata non andrà in onda giovedì, bensì mercoledì. Trasmettere una nuova puntata di “Terra amara” faceva brutto e quindi, avanti, altre 4 ore di diretta con la disperazione di dover trovare nuovi argomenti per costruirci un blocco di 20 minuti circa. Suggerisco un interessante excursus sull’insonnia di Ciro.

Ciro, tra l’altro, si è salvato dall’eliminazione. L’attore, che già sognava di poter uscire dal programma grazie al televoto del pubblico, aveva l’espressione assolutamente ENTUSIASTA nel sentire il suo nome tra i preferiti del pubblico. Il suo sguardo sprizzava gioia palpabile. Un po’ come quando torni alla macchina e trovi le ganasce perché hai parcheggiato durante la pulizia delle strade.

E ha sorrido al pubblico per NON averlo eliminato con la medesima gioia e spontaneità con la quale, a 9 anni, sognando la Playstation, ringraziavi la zia per averti regalato un caldissimo gilet di fustagno per Natale.

La stessa felicità.

Nella diciannovesima puntata, abbiamo anche assistito all’improvvisa presa di posizione di Garibaldi. Dopo essere sempre sopravvissuto alle varie discussioni con la tecnica del “Non c’ero e se c’ero dormivo“, ha deciso di fare un passo indietro nel suo rapporto sentimentale con Beatrice. Entrato nella Mistery Room, sentendo improvvisamente il peso del suo nome e cognome, Giuseppe Garibaldi ha fissato la telecamera e, sguardo tronfio e mano sul petto come passasse in sottofondo l’Inno di Memeli, ha esclamato:

“Visto i continui litigi e alcuni atteggiamenti, ho detto che devo mettere un punto a tutto”

Pathos rovinato dal commento a bassa voce di Beatrice che sottolineava come fosse, in realtà, una sua decisione, presa qualche giorno prima.

Poco dopo, Giampiero Mughini ha ricevuto la sorpresa della moglie. Un momento molto tenero nella sua semplicità perché, finalmente, lontano da qualsiasi isteria del riabbracciarsi, accompagnato da grida, urla, salti e decibel altissimi. Un momento di sana quotidianità ed eleganza.

La moglie si è seduta sul divano come stessero prendendo un tè con i biscotti al Bar Mazzini, tenendosi per mano e raccontandosi le loro cose, dalle colazioni ai pranzi, ad un passo dai pagamenti delle bollette arrivate.

Nel mentre, poco dopo, si è nuovamente parlato di Massimiliano Varrese che osserva i suoi ex amici in casa come il gatto che sta per farti l’agguato nel corridoio. Lo sai che prima o poi ti acciufferà la caviglia ma, nel frattempo, ti scruta, sbattendo la coda nervosamente sul pavimento.

La reazione che suscita, però, è la più lontana possibile dallo smarrimento o dalla preoccupazione. Fiordaliso sembra sul punto di lanciargli una ciabatta, Anita gioca a Sudoku, Letizia ricorda a Paolo che non stanno insieme e Ciro è su Google a cercare “rimedi contro l’insonnia”.

Varrese si alza in piedi, gira intorno al divano, applaude per l’indignazione e si lamenta dell’incoerenza delle persone che lo circondano, con tono serio e plumbeo.

Dopo ciò, i risultati sono ancora più evidenti.

Signorini sbuffa in diretta con “Meno male che abbiamo finito il blocco, du’ palle sta roba“.

Fiordaliso cerca la ciabatta sotto al divano.

N.B. Il vero momento mancato di questa puntata, però, è uno solo. Le nomination segrete che non hanno permesso a Grecia di sentire e sapere chi l’ha nominata. Non perdonerò mai chi ha pensato a questa cosa, impedendoci, improvvisamente, di sentire “No! Ahi! Signorini! Dios mios, no! Bugia! Bugia!“.

Chissà quando ci ricapiterà nuovamente un momento come ques… AH SI’, FRA MENO DI 48 ORE.