Questa sera, sabato 23 dicembre 2023, su Canale 5, andrà in onda la ventottesima puntata del Grande Fratello, reality show condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione di Cesara Buonamici, nel ruolo di opinionista, e di Rebecca Staffelli, che raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Il reality show è visibile in prima serata su Canale 5 con due appuntamenti settimanali. Sarà possibile seguirlo tutti i giorni in diretta anche su Mediaset Extra, sul sito e sulla app di Mediaset Infinity e su La5. Ogni giorno, Canale 5 e su Italia 1, inoltre, dedicheranno al reality finestre che andranno in onda nel day-time.

Grande Fratello 2023, prodotto da EndemolShine Italy, è un programma scritto da Andrea Palazzo, Alfonso Signorini, Fausto Enni, Irene Ghergo, Sergio Bertolini, Raffaele Bleve, Omar Bouriki, Nicolò Cristaldi, Alessio Giaquinto, Federico Lampredi, Giulia La Penna, Marco Mangiarotti, Tommaso Marazza, Francesca Picozza e Alessandro Santucci. La regia è a cura di Alessio Pollacci.

Grande Fratello 2023, anticipazioni diretta puntata 23 dicembre

Beatrice Luzzi non sarà della partita: l’attrice di Vivere era uscita momentaneamente dalla Casa per assistere il padre 86enne che aveva subito un delicato intervento chirurgico. Adesso si trova in albergo per la quarantena.

In nomination stasera ci sono tre concorrenti in questa puntata del Grande Fratello 2023: trattasi di Marco Maddaloni, Greta Rossetti e Federico Massaro. Ma nessuno uscirà stasera in quanto non ci sarà nessuna eliminazione. La persona col maggior numero di nomination però andrà direttamente alla nomination del 30 dicembre, nella quale è prevista l’eliminazione.

Grande Fratello 2023, cast concorrenti

I concorrenti attualmente presenti nella Casa del Grande Fratello sono Anita Olivieri, marketing manager, Beatrice Luzzi, attrice, Federico Massaro, modello, Fiordaliso, cantante, Giuseppe Garibaldi, collaboratore scolastico, Grecia Colmenares, attrice, Greta Rossetti, imprenditrice, Letizia Petris, fotografa, Marco Maddaloni, judoka, Massimiliano Varrese, attore, Monia La Ferrera, hostess, Paolo Masella, macellaio, Perla Vatiero, imprenditrice, Rosanna Fratello, cantante, Rosy Chin, chef, e Vittorio Menozzi, ingegnere.