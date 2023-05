Grande Fratello 2023 – 24: iniziati i casting per i nuovi concorrenti nip

La macchina del ‘Grande Fratello’ si è messa nuovamente in moto. Dopo 7 edizioni vip, il reality, condotto, per il quinto anno da Alfonso Signorini, ritorna alle origini. E lo fa annunciando, oggi, il casting per la ricerca di nuovi concorrenti nip a cui far varcare l’ambitissima porta rossa di Cinecittà.

Si legge: “Hai sempre sognato di varcare la porta rossa? La tua vita è una storia tutta da raccontare? Sta cercando anche te…”

Il post che, in poche ore, ha collezionato migliaia di apprezzamenti e condivisioni sui social, è stato ripostato anche dal conduttore.

L’utilizzo di ‘anche’, in qualche modo, annuncia la fine della versione vip o una (più snella in tempi di durata temporale) commistione di personaggi famosi, nuovi volti da lanciare e gente comune come nelle prime edizioni?

In qualche modo, questa scelta potrebbe essere vincente. Coinvolgere persone sconosciute (a basso costo e con alto tasso di immedesimazione da parte dei telespettatori – citofonare ‘Tempation Island’) potrebbe rappresentare anche la conclusione al continuo riciclo di celebrities (o aspiranti) alla seconda, terza, quarta partecipazioni ad un reality.

L’ultima edizione (la sedicesima in Italia) con ‘i non famosi’ risale alla stagione televisiva 2018 – 19 con Barbara d’Urso e fu vinta da Martina Nasoni (che, quest’anno, ha fatto un’incursione nel loft di Cinecittà come ex di Daniele Dal Moro).

Grande Fratello 2023 – 24: un prete nella casa?

Nelle scorse ore, Signorini ha pubblicato, sul settimanale ‘Chi’, una lettera scrittagli da Frate Alfredo. Il sacerdote, che ha ammesso di essere un grande fan del mondo dei reality tra ‘Grande Fratello ed ‘Isola dei Famosi’, si candida come concorrente:

Che fatica tenere a bada per 8 mesi tutti quei giovani scalmanati: io sono 20 anni che tengo a bada giovani scalmanati, ci vuole molta pazienza! Ora sto seguendo L’Isola dei Famosi con la simpaticissima Ilary: ecco, io sono un po’ come lei, e sto seguendo il percorso dell’ex suor Cristina, molto tenace, ma sempre molto corretta, garbata, evangelizzatrice… perché anche se non si porta l’abito non si smette mai di essere una suora o un frate, perché lo si è dentro, nel cuore e nella forma mentis. Allora mi è venuta un’idea, non per la visibilità, ma per il messaggio da portare ai giovani, e ti faccio una proposta: ti piacerebbe un frate nella prossima edizione del GF? Avrei molto da raccontare, la mia infanzia conflittuale con la figura paterna, le prove che la vita mi ha posto davanti – tipo: emorragia interna a 30 anni, tumore all’intestino a 40, infarto e coma a 46 dopo la morte di mio padre – ma, come dice zia Mara: siamo ancora qua!

La risposta del giornalista non si è fatto attendere: