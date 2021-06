Su Canale 5 sta per aprire il Grand Hotel: non un revival del varietà andato in onda tra il 1985 ed il 1986 sulla stessa rete Mediaset, ma una serie tv spagnola che, accompagnata dal sottotitolo “Intrighi e Passioni”, porterà il pubblico dentro i misteri di albergo spagnolo dei primi del Novecento.

Le indagini di Julio ed Alicia: la trama di Grand Hotel

La serie prende il via, come detto, nel 1905, nell’immaginaria cittadina di Cantaloa, dove ha sede un prestigioso Hotel che sta affrontando, come il resto del Paese, tutte le novità legate all’avvento del progresso, in primis l’introduzione della luce elettrica.

Qui arriva il protagonista, Julio Olmedo (Yon González), per fare visita alla sorella Cristina (Paula Prendes), che lavora come supervisore del secondo piano dell’Hotel. Ma di Cristina, al suo arrivo, non c’è traccia: Julio scopre che la giovane sarebbe stata licenziata poco prima con l’accusa di furto. Eppure, qualcosa non quadra.

Le foto di Grand Hotel, la nuova serie tv spagnola su Canale 5 Guarda le altre 8 fotografie → Fingendosi un nuovo cameriere ma anche un cliente dell’Hotel, Julio prova ad indagare per scoprire qualcosa di più su quanto veramente successo. Viene però scoperto da Alicia Alarcòn Aldecoa (Amaia Salamanca), una delle figlie di Donna Teresa (Adriana Ozores), proprietaria dell’hotel dopo la morte del marito.

Tra Julio ed Alicia l’intesa è tale che la giovane, invece che denunciarlo, decide di aiutarlo a scoprire la verità: Alicia, d’altra parte, è in contrasto con sua madre, che vorrebbe darla in sposa a Diego Murquìa (Pedro Alonso) e, tramite lui, continuare ad avere il controllo dell’Hotel.

Aiutato anche dall’umile cameriere Andrès (Llorenç González), Julio si mette così alla ricerca di prove che possano aiutarlo a trovare Cristina ed a scoprire cosa le sia successo e per mano di chi. Ma da questa ricerca della verità, verranno fuori tanti altri segreti che l’Hotel ha nascosto fino a quel momento e che riguardano coloro che vi lavorano e vi pernottano.

Grand Hotel, tre stagioni ed un remake italiano

La trama di Grand Hotel vi suona familiare, come se l’aveste già vista da qualche parte? Non sbagliate: nel 2015 Raiuno mandò in onda il remake italiano della serie, mantenendone il titolo originale ed anche gran parte della trama. Protagonisti della prima ed unica stagione erano Eugenio Franceschini e Valentina Bellè.

Il Grand Hotel che vedremo su Canale 5 ha invece debuttato in Spagna, su Antena 3, dal 2011: praticamente un anno dopo la partenza di Downton Abbey ed il relativo successo, anche la penisola iberica si mise a lavorare ad un period drama che unisse Storia e finzione.

Per fare in modo che il racconto fosse il più possibile vicino ai fatti realmente accaduti, i produttori di Bambù Producciones fecero affidamento a Juan José Luna, attuale direttore del Museo del Prado che, in qualità di consulente storico, fornì un dossier con tutti gli eventi storici rilevanti del periodo raccontato.

Grand Hotel è diventata così, in Spagna, una serie di successo, durata tre stagioni e trentanove episodi: venduta in oltre trenta Paesi, è stata al centro di alcuni remake non solo in Italia, ma anche in Francia, Iran, Turchia, Uruguay e Regno Unito.

Attenti a quei volti

Alcuni degli attori e delle attrici che vedremo nel corso delle puntate, non sono poi del tutto sconosciuti in Italia: il volto più noto è quello di Pedro Alonso, che da qualche anno a questa parte ricopre il ruolo di Berlino ne La Casa di Carta e che in Grand Hotel, complice la barba, si fatica inizialmente a riconoscere.

C’è poi Yon González, il protagonista, che prima di Grand Hotel fu nel cast di El Internado e, dopo, de Le ragazze del centralino. Arriva da El Internado anche Marta Hazas, attrice poi vista in Cuore Ribelle e Velvet, il cui personaggio (Laura Elvira Montenegro Rovinia) comparirà solo nella terza stagione, così come il personaggio di Maite Rebelles, interpretata da Megan Montaner, la Pepa de Il Segreto e protagonista di Tf45-Fuoco Amico e Lontano da te.

Grand Hotel, streaming

E’ possibile vedere Grand Hotel in streaming sul sito ufficiale di Mediaset e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani sarà possibile vederlo in Catalogo, nella sezione Fiction e Serie Tv.