Il Global Citizen Live 2021 è confermato per il 25 settembre, avrà una durata di 24 ore e sarà caratterizzata da una line-up costellata di star che si esibiranno in spettacoli COVID-safe in sette continenti diversi. L’evento ha obiettivi ambiziosi nei piani, tra cui 1 miliardo di alberi piantati e preservati per aiutare a prevenire l’aumento della temperatura globale , 1 miliardo di vaccini ai paesi più poveri e pasti per 41 milioni di persone sull’orlo della carestia. A parlarne è stato il dottore Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’OMS:

Poiché i paesi ricchi sono sulla buona strada per riaprire e tornare alla vita normale, ora affrontiamo una pandemia a doppio binario di abbienti e non abbienti. Oltre il 75% delle oltre 4 miliardi di dosi somministrate fino ad oggi si è verificato in soli 10 paesi mentre solo l’1% delle persone nei paesi a basso reddito ha ricevuto una dose. Non possiamo ignorare questa grave iniquità o esserne compiacenti. Questa rimane una crisi globale, con varianti emergenti provenienti da parti del mondo sottovaccinate che continuano a minacciare la vita e i mezzi di sussistenza di tutti. Finirà solo con un equo accesso globale ai vaccini e ad altri mezzi salvavita, forniture mediche”

Global Citizen Live 2021, pubblico presente con regole rigide

Secondo gli organizzatori, tutti gli spettacoli saranno conformi alle ultime linee guida sulla salute e la sicurezza COVID-19.

Ci sarà un evento a capacità limitata a Lagos, filmato in anticipo, con un pubblico completamente vaccinato. I partecipanti a Parigi sul Champ de Mars devono mostrare la prova della vaccinazione o un test COVID-19 negativo e a New York, il festival sul Great Lawn a Central Park richiederà ai partecipanti di essere completamente vaccinati entro e non oltre due settimane prima del concerto o presentare un test PCR negativo entro 72 ore dallo spettacolo per ottenere l’ingresso. Tutte le persone presenti dovranno indossare mascherine indipendentemente dallo stato di vaccinazione.

Global Citizen Live 2021, città e continenti dove si terranno i concerti

Il Global Citizen Live 2021 riunirà artisti provenienti da ben sei continenti e ospiterà un concerto dal vivo da città tra cui Lagos, Parigi, New York City, Rio, Los Angeles, Londra e Mumbai.

A New York inizierà il 25 settembre alle 16:00, al Central Park sul Great Lawn. I cancelli di Central Park si apriranno dalle 14 (ora locale).

New York, line-up artisti

Global Citizen ha annunciato un elenco di star che potrebbero apparire dal vivo o in spazi preregistrati a New York. L’elenco include Adam Lambert, Andrea Bocelli, BTS, Demi Lovato, Duran Duran, Green Day, Hugh Jackman & Deborra-lee Furness, Keith Urban, Lorde, The Lumineers, Metallica, Rag’n’Bone Man, Ricky Martin, Shawn Mendes , The Weeknd e Usher. A loro, nei giorni seguenti, si sono aggiunti Billie Eilish, Coldplay, Lizzo, Camila Cabello, Jennifer Lopez, Meek Mill, Shawn Mendes, Alessia Cara, Burna Boy, Cyndi Lauper, Jon Batiste e Lang Lang.

Londra, line-up artisti (e ci sono anche i Maneskin)

A Londra si esibiranno anche i Maneskin insieme ad altri grandi nomi della musica internazionale: Duran Duran, Kylie Minogue, Nile Rodgers, Chic e Rag’n’Bone Man

Parigi, line-up artisti

Artisti importante in scaletta a Parigi: Ed Sheeran, Doja Cat, DJ Snake, H.E.R., Black Eyed Peas, Christine and the Queens insieme a una performance come ospite di Angélique Kidjo, Charlie Puth e Fatma Said.

Los Angeles, line-up artisti

Dal Greek Theatre di Los Angeles, si esibiranno Stevie Wonder, Adam Lambert, Chloe x Halle, Demi Lovato, OneRepublic, Ozuna, The Lumineers e 5 Seconds of Summer

Lagos e Rio, line-up artisti

Da Lagos, si esibiranno Femi Kuti, Davido, Tiwa Savage e Made Kuti.

Alok, Criolo, Liniker, Mart’nalia saranno i protagonisti dello spettacolo da Rio insieme alla partecipazione di Tropkillaz e Mosquito.

Mumbai, line-up artisti

Global Citizen Live ha anche aggiunto Mumbai come una delle città che ospiteranno un live. La scaletta vede Amitabh Bachchan, il predicatore spirituale Sadhguru, gli attori Anil Kapoor, Farhan Akhtar, Hrithik Roshan, Ayushmann Khurrana, Arjun Kapoor, Ananya Panday, Bhumi Pednekar, Janhvi Kapoor, Dia Mirza, Kiara Advani, Riteish Deshmukh, Sara Ali Khan e Sonakshi Sinha. L’elenco dei musicisti include Badshah, Amit Trivedi, Ajay-Atul e Tanishk Bagchi

Global Citizen Live 2021, dove vedere l’evento in streaming

Dove poter vedere in streaming il Global Citizen Live 2021? Il sito web ha anticipato, ad oggi, che lo show andrà in onda sulla ABC, ABC News Live, Canale 9 in Australia, BBC, Multishow e Bis in Brasile, TF1 / TMC in Francia, FX, iHeartRadio, Hulu, YouTube, Mediacorp di Singapore, TIME, Twitter e altro. In Italia sarà possibile seguirlo in streaming su YouTube (cliccate qui)