Giuseppe Di Palma: chi è il fratello di Zeudi del Grande Fratello 2025

Nel comunicato stampa che anticipa la scaletta della nuova puntata del ‘Grande Fratello 2025‘ in onda, stasera, lunedì 10 febbraio, si legge che “Zeudi sarà la protagonista di una sorpresa: il fratello Giuseppe, musicista flautista, entrerà in Casa per abbracciarla”.

Ricostruendo l’albero genealogico della concorrente del reality di Canale 5, scopriamo che Zeudi è la figlia minore di mamma Maria Rosaria Marino e papà Pasquale Di Palma. Ha due fratelli maggiori: Asia e Giuseppe (colui che, stasera, sarà il mittente di una sorpresa molto emozionante).

Conosciamo meglio il fratello di Zeudi:

Chi è Giuseppe Di Palma del Grande Fratello 2025? Età, lavoro, Instagram

Sul fratello di Zeudi, ad oggi, sul web, si trovano poche info. Sappiamo che è attivo su Instagram con l’account @joeflute98. Che, ha, quindi, forse, 26 anni. Suona il flauto, è un provetto fotografo. E frequenta il Conservatorio di Musica “San Pietro a Majella” a Napoli (città dove risiede con tutta la sua famiglia).

“Mia mamma si è fatta in 4 per crescerci in un contesto come Scampia dove non c’era lavoro. Io lavoro, comunque, da quando avevo 12 anni. Anche se mia madre non mi ha mai fatto mancare nulla. Però, non mi è mai piaciuto pesare su di lei. Perché so che il suo principale obiettivo non era comprarci un paio di scarpe ma metterci il piatto a tavolo. Mia mamma mi ha iscritta a Miss Italia. Io, all’inizio, non ero pronta né mentalmente, né fisicamente. Alla fine ho partecipato. E nel febbraio 2022 ho vinto Miss Italia 2021. La notte tra il 13 ed il 14 febbraio mi è cambiata la vita. Ho lavorato tanto, ho girato tanto l’Italia. Sono ancora grata e riconoscente a Miss Italia perché comunque mi ha dato tanto”. Queste sono le parole affidate da Zeudi a Maria Teresa Ruta, qualche giorno fa, sulla sua famiglia d’origine che vive ancora a Scampia.

