Giulia Soponariu nomina Giorgia Meloni al Grande Fratello: immediato richiamo in confessionale

La concorrente ha parlato della Presidente del Consiglio ed è accaduto qualcosa di inaspettato, cosa ha fatto la produzione

Il Grande Fratello è iniziato appena da una settimana, la prima puntata c’è stata lunedì 29 settembre, è già c’è una concorrente che pare essere quella che più finirà al centro dell’attenzione. Si tratta di Giulia Soponariu, da molti definita la futura Michelle Hunziker, che parlando ha nominato Giorgia Meloni ed è subito stata chiamata in confessionale.

Le prime polemiche sulla ragazza, 19enne originaria di Torino, sono nate dopo che lei stessa ha commentato la sua fotografia ufficiale – quella che il GF mostrerà nel caso in cui finisse in un televoto – dicendo di sembrare “una down”, esternazione che ha senza ombra di dubbio stonato. Ma adesso è finita nuovamente al centro dell’attenzione per una cosa detta mentre cenava con gli altri conquilini.

Grande Fratello, cosa è successo a Giulia

Giulia era a cena con gli altri concorrenti quando improvvisamente ha nominato Giorgia Meloni. La ragazza stava cantando le canzoni che si sono diffuse qualche anno fa come parodia al famoso discorso dell’attuale presidente del Consiglio: “Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana“. Aveva appena iniziato a intonarla, quando gli autori l’hanno subito chiamata in confessionale.

La scena è stata condivisa su X da alcuni utenti e nello stesso filmato si sente Grazia dire: “Amore mio siamo su Canale 5“, commentando l’immediata chiamata di Giulia in confessionale. Inutile dire che non è stato reso noto cosa sia stato detto alla concorrente nel confessionale, così come non vi è la certezza che il richiamo sia collegato al fatto che abbia nominato la presidente del Consiglio, ma visto il tempismo il dubbio degli utenti sarebbe più che legittimo.

E’ probabile che gli autori le abbiano detto di evitare di parlare della premier o di esponenti del spicco del Governo. Ad ogni modo Giulia è subito entrata nel vivo del programma con alcuni racconti che non sono passati inosservati. Qualche giorno fa è finita al centro dell’attenzione per aver raccontato un episodio riguardante la sua infanzia. Per la prima volta ha voluto raccontare che quando era bambina sarebbe stata rapita. Stava parlando della sua vita, spiegando che i suoi genitori sono originari della Romania, ma vivono in Italia da ormai 20 anni, raccontando anche di aver recitato nel suo paese, mentre al momento lavorerebbe come modella, balla e canta.

Poi ha aggiunto: “(…) E poi sono stata rapita da piccola. Non in Romania, qui in Italia“, una confessione che non ha lasciato indifferenti i compagni, anche perché sarebbe un episodio piuttosto grave che ha vissuto. Gli altri concorrenti del Grande Fratello l’hanno subito interrotta, spiegandole che essendo un argomento così delicato, forse è il caso che ne parli nel corso di una puntata serale, guidata da Simona Ventura. E’ stato soprattutto Simone De Bianchi a farle notare questa cosa, con molta probabilità dunque, nella puntata che andrà in onda lunedì 6 ottobre, la conduttrice potrebbe dedicare uno spazio al racconto di Giulia e del rapimento quando era una bambina.