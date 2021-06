Giovanni Ciacci lascia la tv: “Basta! Mi sono rotto” (video)

Protagonista dell’ultima puntata di ‘Ogni Mattina’, su Tv8, con le sue celeberrime pagelle, Giovanni Ciacci, opinionista fisso delle trasmissioni di Barbara d’Urso, ha manifestato la propria volontà di lasciare il piccolo schermo ed il mondo dei social per ritirarsi a vita privata. Ecco il suo intervento:

Ultimo appuntamento con le pagelle, ma proprio ultimo, ultimo, ultimo. Oggi è l’ultima volta che andrò in video, da oggi lascio la televisione. Basta! Mi sono rotto! Ormai è arrivato il momento dopo 10 anni, ho dato tutto quello che dovevo dare… chiuso, stop: da stasera stacco Instagram, Facebook, Twitter e non mi vedrete più in televisione. Te lo giuro, è la verità. Sono giorni che lo dico ma nessuno mi crede. Sono stati 10 anni meravigliosi, 20 anni di dietro le quinte, ma ormai mi sono rotto: è un inferno questo lavoro non lo voglio più fare! Ora voglio fare altro, coltivare pomodori, patate… Oggi ho finito, posso dire quello che voglio. Cosa farò? Ora sto due mesi in Sicilia, poi due in Egitto Poi vedremo quello che succede. La vita è lunga… non riuscirai a farmi cambiare idea. Posso tornare per qualche evento per qualcosa di straordinario, ma deve essere davvero straordinario: dopo aver fatto 9 Sanremo deve essere qualcosa di più grande di Sanremo.