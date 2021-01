Tanti gli appuntamenti su tutte le principali reti tv, in chiaro e pay, per ricordare la Shoah. Una programmazione che negli anni si è espansa sempre più, travalicando i limiti della giornata per offrire speciali e approfondimenti distribuiti lungo l’intero mese di Gennaio. Vista la mole dell’offerta, abbiamo cercato di concentrarci con quanto va in onda oggi, 27 gennaio 2021, lasciandoci però la possibilità di segnalare qualcosa ora disponibile sulle piattaforme on demand.

Partiamo dalle reti Rai che dedica spazi nei propri programmi in striscia e che dedica alla Shoah alcuni appuntamenti del palinsesto tradizionale, come Passato e Presente su Rai 3 con Shoah – Deportati, salvati e resistenti Oltre alla diretta del mattino (dalle 11.00 su Rai 1) dal Quirinale per le Celebrazioni ufficiale alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella (che poi nel pomeriggio si dedicherà al primo turno di consultazioni). Da segnalare alle 14.50 su Rai 3 Il diario di Anna, con la narrazione di Corrado Augias.

Più ricca e interessante l’offerta di Rai Storia (DTT, 54) che dedica alla ricorrenza l’intero palinsesto: segnaliamo in prima serata (21.10) Testimoni di Auschwitz, un documentario realizzato nel 2020 per il 75° Anniversario della Liberazione di Auschwitz con le testimonianze di 15 sopravvissuti che rievocano, alcuni dei quali intervistati per la prima volta. Da non perdere alle 18.30 l’ultima storia delle Pietre d’inciampo, ciclo iniziato alla fine di ottobre: l’ultima storia è quella di Spartaco Pula, ucciso alle Fosse Ardeatine, dopo essere entrato nella Resistenza. A seguire (19.00) un’altra storia emblematica, entrata nell’immaginario collettivo grazie al film di Steven Spielberg: parliamo di quella di Oscar Schindler raccontata nel docu Schindler – La vera storia. Alle 22.10 in replica Son morto che ero bambino – Guccini va ad Auschwitz, il viaggio compiuto nel 2016 dal cantautore con l’Arcivescovo di Bologna e i ragazzi di una scuola media. La programmazione di Rai Storia si chiude alle 23.10 con Ho scelto la prigionia: diario di un internato militare italiano, dedicato agli italiani catturati e deportati dai tedeschi dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943.

Sempre particolarmente ricca l’offerta di RaiPlay, con una scelta ampia di film, documentari, programmi, materiali storici delle Teche on demand e free: non possiamo che consigliarvi di recuperare#AnneFrank – Vite parallele, con Helen Mirren.

Sindrome K, il doc originale su Discovery

Andato in onda nei giorni scorsi su Nove, il doc Sindrome K – Il virus che salvò gli ebrei ricostruisce una vicenda a dir poco misconosciuta come quella dei medici che salvarono migliaia di ebrei fingendo che si stesse propagando un virsu misterioso e altamente infettivo. Nel 1943, durante l’occupazione nazista di Roma, molti cercarono rifugio nell’ospedale Fatebenefratelli, dove tre medici-eroi inventarono questa malattia per mettere in salvo condannati alla deportazione nei campi di concentramento. Il doc si può ora vedere su Discovery+.

La giornata della memoria su Sky

Sky Sport ripropone il suo ciclo di doc a tema in onda su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A. I titoli che si alternano nella programmazioni delle due reti sono L’Uomo della Domenica – Giovinette (anche su Sky Sport Football alle 13.30 e alle 18), con il racconto di Giorgio Porrà dedicato al calcio femminile, #SkyBuffaRacconta il condottiero del Grande Torino, Storie di Matteo Marani: 1938, Lo sport italiano contro gli ebrei, L’Uomo della Domenica – Il Giorno della Memoria, con Giorgio Porrà che racconta l’intreccio tra sport e Shoah attraverso le storie di Ladany, Bartali, Sindelar, Erbstein, Di Consiglio e Peltzer. Si prosegue poi con Federico Buffa Racconta Arpad Weisz, la storia dell’allenatore che vinse 3 scudetti con Inter e Bologna prima di morire ad Auschwitz.

Prima serata speciale su laF

Alle 21.10 laF (Sky 135) propone The German Doctor, film di Lucia Puenzo del 2013 che racconta la latitanza del medico nazista Josef Mengele. Presentato al 66º Festival di Cannes nella sezione Un Certain Regard e basato sull’omonimo romanzo scritto dalla regista stessa, il film è ispirato agli anni della latitanza argentina di Mengele, che nel 1959, trasferitosi in Patagonia, conquista la fiducia della comunità, fin quando non iniziano a emergere dei dubbi. a nutrire dubbi sulla vera identità dell’uomo.