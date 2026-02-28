Giorgia Cardinaletti: età, lauree, genitori, dove vive, il profilo Instagram, l’addio a Cremonini e il nuovo compagno giornalista

Giorgia Cardinaletti è ormai uno dei volti più riconoscibili e amati della Rai. La giornalista si prepara questa sera a salire sul palco del Festival di Sanremo 2026 per co-condurre la serata finale insieme a Carlo Conti e Laura Pausini.

La notizia della sua partecipazione alla kermesse è arrivata come una sorpresa per la stessa Cardinaletti, che durante una delle sue dirette del TG1 è stata invitata dal conduttore.

Un percorso accademico e professionale di successo

La sua carriera, costruita su una solida formazione e una gavetta che l’ha vista crescere nei ranghi del giornalismo italiano, la porta oggi a essere un punto di riferimento nell’informazione Rai.

Nata a Fabriano il 23 aprile 1987, Giorgia ha vissuto un’infanzia immersa nella cultura e nell’apprendimento. Suo padre gestiva un negozio di dischi e sua madre lavorava nel campo delle scienze biologiche.

Sin da giovane ha sviluppato un forte interesse per la letteratura e la storia, che l’ha spinta a scegliere il liceo classico “Francesco Stelluti” di Fabriano e successivamente a frequentare l’Università degli Studi di Perugia, dove si è laureata in Lettere con indirizzo storico.

Dopo la laurea, Giorgia ha intrapreso un percorso formativo presso la Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo di Perugia, una delle scuole più rinomate per aspiranti giornalisti. Nel 2012 è diventata giornalista professionista, per poi intraprendere una carriera che l’ha portata alla Rai.

Le sue prime esperienze televisive, tra cui Formula 1 e Pole Position, l’hanno fatta conoscere al grande pubblico. Successivamente, ha preso le redini di uno dei programmi storici della televisione italiana, La Domenica Sportiva, dal 2016 al 2019, prima di arrivare alla conduzione dell’edizione delle 20:00 del TG1, consolidando così la sua posizione nel panorama giornalistico italiano.

Vita privata e relazioni: il legame con Cesare Cremonini e le voci sul nuovo compagno

Giorgia Cardinaletti ha sempre mantenuto una vita privata piuttosto discreta, preferendo separare il suo lavoro dal suo mondo personale.

Tuttavia, la sua storia d’amore con il cantautore Cesare Cremonini ha attirato l’attenzione dei media italiani. I due si erano incontrati nel 2022 quando Giorgia lo intervistò per il TG1 durante la promozione di uno dei suoi album.

Dopo un periodo di corteggiamento, la relazione è diventata pubblica nell’agosto 2023, quando un bacio tra i due è stato immortalato dai paparazzi. La coppia ha partecipato insieme alle nozze di Pecco Bagnaia e Domizia Castagnini nel luglio 2024, confermando la loro unione.

I due si sono lasciati nel 2025 e la relazione pare sia terminata in modo pacifica e senza drammi. Oggi i gossip parlano di un presunto nuovo amore con il giornalista Francesco Bechis, anche se i rumors non sono stati confermati dai diretti interessati.