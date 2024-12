Nella sera della finale di X Factor 2024, Giorgia apparirà come guest star nell’episodio di questa sera di Un posto al sole.

Nella puntata di giovedì 5 dicembre 2024 di Un posto al sole, che andrà in onda come di consueto su Rai 3 intorno alle ore 20:50, apparirà una guest star d’eccezione: si tratta di Giorgia, la cantante che, in questa stagione televisiva, abbiamo visto alla conduzione di X Factor, il talent show di Sky Uno che stasera decreterà il vincitore della diciottesima edizione.

Tutto è ben collegato: la finale dell’edizione 2024 di X Factor, infatti, si terrà a Piazza del Plebiscito a Napoli e ovviamente tutti sanno che Un posto al sole è ambientata a Napoli, precisamente a Posillipo. La soap opera di Rai 3 segue fedelmente il calendario, quindi non è un caso che Giorgia appaia proprio nella puntata di stasera, giorno della finale di XF.

Possiamo, quindi, parlare di un quasi crossover, considerando anche che X Factor e Un posto al sole condividono la stessa casa di produzione, la Fremantle.

Nella puntata di stasera, la cantautrice romana interagirà soprattutto con Samuel, lo chef del Vulcano che coltiva il sogno di sfondare nel mondo della musica, interpretato da Samuele Cavallo, ma anche con i vigili Guido e Cotugno, rispettivamente interpretati da Germano Bellavia e Walter Melchionda. Giorgia, che interpreterà la parte di se stessa, sarà alle prese con un imprevisto sul lungomare che verrà risolto proprio grazie all’intervento dei tre precitati personaggi.

Non è la prima volta che nella soap opera di Rai 3, appaiono della guest star. Possiamo ricordare subito, ad esempio, la breve comparsata di Pif, ad esempio, che nel 2013 dedicò una puntata de Il Testimone proprio ad Un posto al sole.

Altre guest star sono state Lodovica Comello, Amanda Lear, che interpretò il ruolo della Morte, Dario Vergassola, Carlo Lucarelli, Heather Parisi, Maria Teresa Ruta, Massimiliano Rosolino, Brigitte Nielsen, Michele Mirabella, Edoardo Bennato, Peppino di Capri e molti calciatori del Napoli come Salvatore Bagni, Paolo Cannavaro, Benito Carbone e Ferdinando Coppola.