Gianni Cavina, attore bolognese, volto noto, per quanto riguarda il piccolo schermo, grazie a programmi televisivi, film tv, fiction e spot pubblicitari, e in generale, per il suo sodalizio con il regista Pupi Avati, è morto ieri, venerdì 25 marzo 2022, all’età di 81 anni.

L’attore, malato da tempo, è deceduto nella sua città, Bologna. A comunicare ufficialmente la notizia, Antonio Avati, produttore, sceneggiatore e fratello di Pupi Avati:

Purtroppo la moglie di Gianni, all’alba di oggi, ci ha dato questa tristissima notizia. Gianni era già malato ma aveva affrontato con grande forza anche le riprese di Dante (film di Pupi Avati dedicato a Dante Alighieri, ndr), dove interpreta il notaio Pietro Giardino.

Nel suo messaggio, Antonio Avati ha sottolineato come Gianni Cavina fosse un attore eclettico, capace di passare “dalle parti più comiche ed esagerate, come quelle che interpretò nei nostri primi film, a ruoli molto sentiti e importanti, che ha portato nei nostri film ma anche in quelli di altri importanti registi, da Luigi Comencini a Marco Bellocchio”.

Antonio Avati spera che la Rai possa omaggiarlo con la messa in onda de Il signor Diavolo, film del 2019.

Grazie a Pupi Avati, Gianni Cavina ha anche vinto un Nastro d’Argento come migliore attore non protagonista per il film Festival.

Gianni Cavina: la carriera televisiva

Soffermandoci sulla sua carriera televisiva, negli ultimi anni, Gianni Cavina aveva lavorato con Riccardo Milani per le fiction Atelier Fontana – Le sorelle della moda e Una grande famiglia.

Dagli anni ’70 fino agli anni’ 90, l’attore bolognese prese parte a diversi prodotti televisivi, molti diretti da Pupi Avati, come Jazz Band, Cinema!!! e Dancing Paradise, e altre miniserie e film tv come Il mulino del Po, Una lepre con la faccia di bambina, La vita leggendaria di Ernest Hemingway, Appuntamento a Trieste e L’ispettore Sarti.

Con Pupi Avati, Gianni Cavina lavorò anche nel documentario Accadde a Bologna e per il programma Hamburger Serenade. A cavallo tra gli anni ’70 e ’80, l’attore partecipò anche ai programmi di intrattenimento Che combinazione e Le Regine.

Per quanto concerne gli spot pubblicitari, da ricordare la serie di spot 4 Salti in Padella Findus, andata in onda nel 2000 e nel 2001, ambientata nell’Olimpo, nella quale Cavina interpretò la parte di Giove.