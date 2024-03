Generazione Bellezza è un programma di reportage scritto e condotto da Emilio Casalini. A partire da lunedì 18 marzo 2024, avrà inizio la quarta edizione del programma che andrà in onda nell’access prime time di Rai 3, subito dopo Blob e prima de Il Cavallo e la Torre.

Generazione Bellezza è un programma di Rai Cultura, scritto da Emilio Casalini, Cristina Erbetta e Simone Giorgi, con Livia Russo e Stefano Sotgia e con la collaborazione di Laura Nesi. La regia è firmata da Davide Rinaldi.

Quando va in onda Generazione Bellezza 2024?

La quarta stagione del programma di Emilio Casalini avrà inizio lunedì 18 marzo 2024. Il programma va in onda da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 20:15.

Generazione Bellezza 2024: puntate

Generazione Bellezza: anticipazioni puntate 18-22 marzo 2024

Puntata 18 marzo

Nella prima puntata, si parlerà di Aielli, un piccolo comune marsicano in provincia dell’Aquila, che ha un “museo a cielo aperto” diffuso tra le strade del paese e che ospita 40 opere. Ad Aielli, c’è anche un muro su cui è stato realizzato qualcosa di unico al mondo: la trascrizione a mano du un intero romanzo,Fontamara di Ignazio Silone, un’opera di tre artisti che ha coinvolto tutta la popolazione di Aielli. Ad Aielli, conosciuta anche come Borgo Universo, si trovano anche bambini che pitturano le pietre, offrendole ai visitatori, e che giocano a pallone davanti ad un muro su cui è scritta la nostra Costituzione.

Puntata 19 marzo

Nella seconda puntata, si parlerà della scala di Monesteroli, 1.100 gradini in pietra, aggrappate sulle scogliere delle Cinque Terre e un piccolo gruppo di case che si possono raggiungere solo a piedi. Il cielo come unico tetto, il mare davanti e, intorno, terrazzamenti con vigneti e muretti a secco da tutelare. Qui un gruppo di persone combatte per preservare un sito unico al mondo, cercando un difficile equilibrio tra tutela e promozione e tra turismo e quotidianità.

Puntata 20 marzo

Nella terza puntata, si parlerà di Ostana, un piccolo borgo ai piedi del Monviso, in cui erano rimasti solo 5 abitanti. Un gruppo di amici decide di tornare e ripartire dalla bellezza, dalle case, dalla cura dei luoghi e inizia così la rinascita. Nuove persone arrivano negli edifici rinnovati, un camionista decide di seguire il sogno di un agriturismo e allevare capre cashmere, una cooperativa di comunità crea eventi culturali per turisti e residenti. E il giorno in cui riapre la scuola materna, il sogno si può considerare realtà.

Puntata 21 marzo

Nella quarta puntata, si parlerà del Rione Sanità di Napoli dov’è in corso una trasformazione che non ha eguali in Europa. Lì, dove nessuno più entrava e regnava un clima di paura, oggi si è creata un’economia della bellezza, che è partita dalle Catacombe, per estendersi lungo il quartiere, fino al cimitero delle Fontanelle e alla Chiesa dei Cristallini, grazie alla Cooperativa La Paranza che si impegna nel prendersi cura del proprio territorio.

Puntata 22 marzo

Nella quinta puntata, si parlerà di Jago, artista considerato un nuovo Michelangelo. Un quartiere di Napoli, il Rione Sanità, al centro del più importante processo di riqualificazione legato alla cultura che si possa immaginare. Un atelier dove si sta creando una statua che segnerà un’epoca e un museo scelto lì dove i giovani del Rione stanno trasformando il degrado in bellezza. L’incredibile storia di un impatto culturale senza precedenti.

Generazione Bellezza: il programma

In questa quarta edizione del programma, Emilio Casalini racconterà 20 nuove storie riguardanti l’Italia e quelle persone che hanno ancora voglia di cambiare le cose e che inseguono un sogno, anche quando viene ritenuto, da molti, impossibile.

Il programma racconta le storie di chi si impegna per rendere migliore il luogo in cui vive.

Chi presenta Generazione Bellezza?

Il conduttore di Generazione Bellezza è il giornalista e scrittore Emilio Casalini.

Per quanto riguarda il piccolo schermo, Casalini ha iniziato la sua carriera negli anni ’90, lavorando per le emittenti Match Music TV, Tele+ e Rai News.

Nel 2001 ha lavorato come redattore e inviato nel programma Dagli Appennini alle Ande, in onda su Rai 3.

Nel 2002 è inviato della trasmissione C’era una Volta, sempre in onda su Rai 3.

Nel 2004 ha lavorato a Rai Educational come inviato del programma Un Mondo a Colori che, nel 2007, ha cambiato titolo in Crash.

Nel 2010 è entrato a far parte del gruppo di giornalisti di Report.

Nel 2015 ha condotto la trasmissione radiofonica di Rai Radio 2, Bella Davvero.

Dal 2020, conduce Generazione Bellezza.

Tra i riconoscimenti ottenuti, sono da citare il Premio giornalistico televisivo Ilaria Alpi, vinto nel 2012, e il Premio Giornalistico Enzo Baldoni, vinto nel 2010.

Generazione Bellezza su RaiPlay

Il programma, oltre che durante la messa in onda su Rai 3, si può vedere in streaming anche su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smaprthone. Su RaiPlay, si possono anche recuperare le puntate dopo la messa in onda.