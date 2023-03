Gary LinkeCertamente è stato un weekend indimenticabile per Gary Lineker. Il suo nome in questi giorni è stato citato più e più volte per un caso mediatico venuto fuori alla fine della scorsa settimana. Il popolare volto dei programmi sportivi della BBC nonché ex capitano della Nazionale inglese e star della Premier League è piombato nell’occhio del ciclone per aver espresso sui social una posizione critica nei confronti del governo di Rishi Sunak.

Il caso Lineker e le conseguenze

In un tweet Lineker ha paragonato le norme razziali naziste alla nuova legge contro l’immigrazione clandestina del governo conservatore (prevede l’espulsione immediata per chi entra nel paese illegalmente).

I vertici della rete pubblica inglese hanno condannato l’azione del conduttore come un atto di violazione contro il dovere di imparzialità cui sono chiamati a seguire tutti i volti della BBC. L’azienda, di conseguenza, ha sospeso il conduttore generando un’ondata di proteste.

Di tutta risposta, Lineker ha ribadito la sua totale libertà di opinione dal momento che il suo pensiero personale “da cittadino” è stato espresso nel suo profilo personale di Twitter e non davanti alle telecamere. La vicenda ha comunque infiammato il dibattito pubblico e generato non poca agitazione tra altri suoi colleghi, tanto che questi ultimi si sono schierati al suo fianco per esprimere solidarietà. Per questa ragione Match of the day, condotto proprio da Gary Lineker, è stato trasmesso senza commentatori. Non solo, anche altri conduttori di altri programmi del gruppo come Final focus, Final score e il radiofonico Radio Five Live hanno deciso di autosospendersi.

Il direttore generale BBC: “Gary è prezioso per noi”

Un caso – ad ora unico alla BBC – che nel giro di 72 ore ha trovato la lieta fine. Lineker infatti è stato riammesso dal gruppo come conferma una nota diramata dal direttore generale della BBC, Tim Davie:

“Tutti sappiamo che questo è stato un periodo difficile per lo staff, i contributori, i presentatori e, soprattutto, il nostro pubblico. Mi scuso per questo. Voglio che le questioni vengano risolte e che i nostri contenuti sportivi tornino in onda.

“L’imparzialità è importante per la BBC. È importante anche per il pubblico. Gary è una parte preziosa della BBC e so quanto la BBC significhi per Gary, e non vedo l’ora che presenti il nostro programma il prossimo fine settimana”

La risposta del conduttore di Match of the day è di soddisfazione per aver trovato la linea giusta nella risoluzione del problema. “Non vedo l’ora di tornare in onda”.