Oggi, giovedì 9 giugno 2022, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione della prima edizione del Radio Zeta Future Hits Live, il primo festival dedicato alla Generazione Z.

La serata, che si svolgerà sul palco della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, in Roma, sarà trasmessa questa sera, a partire dalle ore 21, in radiovisione in contemporanea su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, canale 735 di Sky) e su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, canale 736 di Sky) e in streaming su RTL 102.5 Play.

I conduttori del Future Hits Live 2022 sono Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto e Camilla Ghini, conduttori presenti nel palinsesto di Radio Zeta, rispettivamente alla guida dei programmi radiofonici Generazione Zeta (in onda il lunedì dalle ore 17 alle ore 19), Destinazione Zeta (in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 11 alle ore 13) e Aperizeta (in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 19 alle ore 21).

Gli artisti che si esibiranno nel corso della serata saranno Achille Lauro, Alfa, Ariete, Blanco, Carl Brave, Chiello, Coez, i Coma_Cose, Dardust, Ditonellapiaga, Elodie, Ernia, Franco126, Fulminacci, Gaia, Gazzelle, Irama, il vincitore di Amici 21 Luigi Strangis, Mahmood, Mara Sattei, Margherita Vicario, Massimo Pericolo, Max Gazzè, gli Psicologi, Rkomi, Sangiovanni, Sick Luke, Tananai e Tommaso Paradiso.

L’evento ha fatto registrare il sold out in poche settimane.

Come seguire la conferenza stampa di Future Hits Live 2022 in diretta

Nel corso della conferenza stampa, interverranno Federica Gentile, i tre conduttori, Lorenzo Suraci, presidente di RTL 102.5, e Daniele Pitteri, amministratore delegato Fondazione Musica per Roma.

TvBlog seguirà la conferenza stampa in tempo reale a partire dalle ore 11.