Frau Knam, o meglio Alessandra Mion, e il marito Ernst Knam sono pronti a riaprire le porte della loro “Dolceria“, ovvero la rubrica dedicata alla pasticceria che da qualche anno è un appuntamento fisso del venerdì de I Fatti Vostri. Si riparte, dunque, venerdì 22 settembre col primo incontro tra Ernst e Frau Knam col pubblico del daytime di Rai 2, che ritroverà la coppia per tutta la stagione. E proprio di questa nuova stagione tv abbiamo parlato con Alessandra Mion, dal sorriso aperto e dalla dolcezza innata, ma anche dalla determinazione spiccata e dalla passione per un mestiere che, come avemmo già modo di evidenziare, richiede tanto studio e tanto sacrificio, che mette a dura prova anche la tenuta della famiglia, della vita privata, del quotidiano. Chi ha una pasticceria lo sa bene.

Ma torniamo alla tv, alla vetrina aperta al grande pubblico. Non possiamo che iniziare proprio da questo inizio stagione: cosa vedremo in questo nuovo ciclo de La Dolceria?

L’esperienza a I Fatti vostri è per me una crescita continua. Ogni settimana nel rapporto con il pubblico, con il Comitato e con lo studio imparo cose nuove. E il bello è proprio questo! Quando raccontiamo una ricetta in qualche modo ci immaginiamo le persone a casa che mettono le mani in pasta e provano a realizzare il proprio dolce. Le ricette nuove per questa edizione non mancan: sicuramente porteremo sullo schermo tante idee golose ma anche suggerimenti utili su come realizzarle. Spesso non servono strumenti professionali per creare qualcosa di buono.

Ecco, il pubblico… È cambiato in questi anni? Penso al tipo di feedback, al tipo di domande, al tipo di preparazioni per cui chiedono informazioni?

Direi di sì. Il pubblico è notevolmente cambiato: fino a qualche anno fa, lo spunto per un dolce o un piatto qualsiasi arrivava dal quaderno della nonna conservato in qualche cassetto della cucina o al più da qualche rivista specializzata. Oggi anche la signora che sta a casa e ci guarda in TV va su Internet e trova di tutto, per non parlare dei canali dedicati al Food. I social, poi, hanno ulteriormente modificato il linguaggio e la modalità di fruizione di certi contenuti, diventata sicuramente più veloce, ma anche interattiva. Io per prima ho iniziato quest’avventura proprio attraverso Instagram. Le videoricette sono state il mio primo modo di raccontarmi, di esprimermi durante il lockdown grazie a mio marito.

Già… il lockdown ha inevitabilmente cambiato anche il rapporto e il legame con il ‘forno’. In questo senso, la sensazione è che il il telespettatore ‘medio’ sia molto più abile e competente in pasticceria di un tempo. Dipenderà anche dal fatto che sono condizionata dal livello di preparazione dei concorrenti di Bake Off Italia, di cui suo marito è giudice storico. Lei che spazia tra il pubblico generalista e quello più specializzato cosa ne pensa?

Il pubblico ama la cucina in TV, in tutte le sue sfaccettature. Le persone davanti ai fornelli si sentono a casa, ancor più se si tratta della preparazione di un dolce. Probabilmente si deve a questo il fiorire di programmi e personaggi legati al mondo food.

A volte collego la pasticceria alla gentilezza e penso che dovrebbe essere insegnata alle elementari: quali sono i valori che per lei sono associati alla pasticceria?

Raccontare un dolce – come farlo, d’altronde – è un gesto d’amore verso gli altri e verso noi stessi. Prendersi del tempo, scegliere la ricetta che più ci piace e gli ingredienti giusti per realizzarla è un atto di gentilezza che facciamo prima nei nostri confronti e poi verso le persone che amiamo. Una delle cose che mi dà più soddisfazione è preparare la merenda con i miei ragazzi, perché l’altro valore che lego alla cucina è la condivisione.

La pasticceria ha cambiato la TV ormai da qualche anno. La TV ha cambiato la pasticceria?

La pasticceria è un’arte ricca di contaminazioni e in continua evoluzione. Non credo che la TV l’abbia cambiata, penso piuttosto che sia cambiato il modo di raccontarla al pubblico.

Cosa vorrebbe che dicessero dopo averla vista in TV?

Comunicare mi piace da sempre e la TV resta una cassa di risonanza enorme. È bello arrivare nelle case delle persone e portare con garbo la propria passione. Quindi vorrei che il pubblico, vedendomi, mi considerasse una persona di famiglia, una persona di casa che spiega in modo semplice e chiaro che preparare un dolce è alla portata di tutti.

E cosa si augura per questo nuovo anno televisivo?

Quest’autunno è ricco di novità oltre al ritorno nella grande famiglia de I Fatti Vostri ci saranno altre sorprese. Il 19 settembre uscirà in tutte le librerie e piattaforme digitali il mio nuovo libro, “Frau Knam, la pasticceria per tutti” che anticipa un programma tutto mio su Food Network, dal 25 ottobre.

In attesa di vederla, quindi, anche su Food Network prendiamo carta e penna per seguire le sue ricette. Se la pasticceria è per tutti, ci proviamo anche noi…