Focus ascolti, Cortesie per gli ospiti su Real time

La lente d’ingrandimento della nostra rubrica di Focus ascolti è oggi puntata su di un programma dell’access prime time di Real time. Parliamo di Cortesie per gli ospiti, la trasmissione che in ogni sua puntata vede due coppie che si sfidano preparando ciascuna un pranzo o una cena ai tre giudici e alla coppia rivale. Il programma vede in campo, nell’ultima edizione, tre giurati nelle persone di Csaba Dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Tommaso Zorzi.

Cortesie per gli ospiti il dato medio stagionale

Programma come detto posizionato nell’access di Real time e partiamo subito con il dato medio acquisito da Cortesie per gli ospiti nella terza stagione che vede uno share del 3,4% pari a 640.000 telespettatori. Il programma ha ottenuto una copertura media di 1.254.000 telespettatori per un dato di permanenza molto buono nella misura del 51%.

I confronti stagionali ed il trend in crescita

Trend in forte crescita stagione dopo stagione per il programma che, partito con nella prima serie a maggio 2023 con 339.000 di audience media ed l’1,8% share, ha mostrato subito un andamento positivo (seconda metà della S1 a 400k amr). Il primo exploit avviene con la S2, partita a novembre 2022, che ha mediato 592k amr, 2,8% share riportando una crescita del +55% vs S1. Complessivamente su 60 puntate in premiere quasi la metà ha superato i 600k amr.

Nella seconda stagione, il 23 febbraio, è stato segnato anche il picco episodio con 783k amr, 3,8% share: valore più alto di sempre raggiunto da Real Time in access. La terza stagione, partita il 20 maggio 2024, con le prime 30 puntate vede l’ascolto salire a 640k amr, 3,4% share (+37% vs omologo S2), con molte puntate sopra i 700k amr e picchi di ascolti minuto vicini ai 900k amr .

La permanenza e la forza del titolo

La forza del programma la si vede nel trend della reach stagionale che risulta crescente e nell'alta percentuale di permanenza sul programma sopra il 50% (fra i titoli con la maggiore ATS di Real Time). Il titolo ha mostrato un'ottima tenuta anche durante il campionato europeo contro le partite dell'Italia. Mediamente Cortesie per gli ospiti S3 è stato l'ottavo show più visto dal pubblico nello slot di messa in onda sui 4+ ed il quarto sul target 15-54 sulle quali ha totalizzato il 6,6% share.

Ogni settimana, il titolo (con i passaggi in premiere e in repeat) contatta oltre 6M di spettatori unici. Alla luce di tutto questo Cortesie per gli ospiti è il titolo di access più visto di sempre su Real Time. Passiamo ora ai target. Cortesie per gli ospiti S3 ha un profilo femminile (il 68% dell'ascolto complessivo del programma è generato da donne), molto ampio fascia 15-64 anni (6,3% share). Il contenuto è interessante però anche per il pubblico maschile centrale fascia 15-54, mediamente al 4% share. L'età media del programma è pari a 51 anni.

Livello d’istruzione, area geografica e classe socio economica

Il pubblico è prevalentemente del Nord (al 4,4% share), ma in media anche il Centro (3,4% share), mentre meno presenti i viewers del Sud e Isole. Si tratta di un pubblico di elevato profilo culturale. La share sui Laureati è pari al 5%. Di pari passo, il pubblico è concentrato nella classe socio economica Alta/MedioAlta al 4% share.

Cortesie per gli ospiti ed i dati regionali

In termini di regioni, risultano sopra media (in ordine di grandezza regione): Lombardia (5,4% share), Piemonte (4,1% share), Veneto (4,0% share), Toscana (4,2% share), Lazio (3,6% share) e Liguria (5,6% share). Picco sul Molise (8% share). Viceversa le regioni con lo share più basso risultano essere Umbria e Sardegna con l’1,1%.