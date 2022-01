Fiorello a Sanremo 2022 per due serate?

Fiorello ci sarà o no a ‘Sanremo 2022‘? E’ questo il nodo cruciale che, nelle prossime ore, dovrà sciogliere il direttore e conduttore della settantaduesima edizione del Festival, Amadeus, a pochi giorni dall’inizio della kermesse musicale.

A dare una prima risposta a questo enigma è il magazine ‘Chi’ che, sul proprio account Instagram, ha lanciato un’indiscrezione davvero succosa sulla presenza del mattatore nella ‘città dei fiori’. Lo showman è sbarcato, nelle scorse ore, a Sanremo ed è stato accolto proprio da Amadeus:

Completamente coperto da maschera e cappello, Fiorello è appena arrivato a Sanremo, all’hotel Globo. Alloggerà per tutta la settimana nella camera di fronte a quella di Amadeus, come sempre. I suoi interventi al Festival saranno a sorpresa, si pensa alla serata d’apertura di martedì e a quella finale di sabato con altre incursioni durante la settimana.

Fiorello, in qualità di co-conduttore e special guest star, ha preso parte agli ultimi due Festival dell’amico fraterno Amadeus. E’ reduce dall’ultima data prefestivaliera del suo show teatrale ‘Fiorello presenta…!’ (la prossima sarà l’8 febbraio a Brescia) tenutasi, ieri, a San Benedetto del Tronto.

Secondo rumors insistenti raccolti dall’agenzia di stampa ‘Adnkronos’, “la presenza di Rosario quest’anno sarà comunque improntata all’estemporaneità. Fiorello ci teneva a stare vicino ad Amadeus per l’esordio del suo terzo festival ma per il resto non c’è nulla di deciso. La sua partecipazione vorrebbe insomma essere da battitore libero e imprevedibile”.